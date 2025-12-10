宏國總統控川普介選！2親台派票數「輾壓執政黨」 她嗆：就真的做很爛

國際中心／許智超報導

宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉（左）與納斯拉亞（右），兩人立場偏親台。（圖／翻攝自Nasry Asfura、Salvador Nasralla臉書）

宏都拉斯總統大選開票逾一周，目前已完成99.4%的計票，由川普力挺的阿斯夫拉（Nasry Asfura）以微弱優勢領先中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），居三的左翼執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則遠遠落後，不過現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）稱，大選計票結果遭到篡改，並指控川普介選。對此，財經網美胡采蘋直呼，「這是不是太熟悉的畫面了！」

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，宏都拉斯總統大選開票到第10天，終於開出99%的選票，川普力挺的、主張跟台灣復交的親台總統候選人阿斯夫拉，目前以4萬多票領先另一位也要跟台灣建交的候選人。

胡采蘋指出，至於執意跟台灣斷交、跟中共建交，然後貿易逆差被中國成功擴大，白蝦產業崩潰、咖啡莊園受創的執政黨候選人，目前只得了19%選票。她直言，「箱底沒有票就算了，執政黨竟然還站出來大罵選舉舞弊、美國介選、計票系統被竄改、計票單跟開出來的結果不一樣。」

胡采蘋接著說「你就真的做得很爛」，事前宏國的民調跟蓋洛普的民調都顯示會輸，偏偏不信，自己做假民調做到自己都以為會當選，票開不出來就大罵選舉舞弊，讓她不禁直呼「這是不是太熟悉的畫面了。天哪這真的好療癒，我這輩子都沒想過我會這麼關心一個中美洲國家的大選。」

根據《衛報》報導，宏都拉斯總統大選自11月30日以來，計票進展遲緩，選舉委員會網站多次中斷並出現故障，委員會歸咎於系統商問題。目前已完成99.4%計票作業，右翼的阿斯夫拉以40.52%領先，緊追在後的納斯拉亞則擁有39.48%得票率，差距僅4.2萬票，執政黨候選人蒙卡達則獲19.29%得票率敬陪末座。

