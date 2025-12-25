宏國總統當選人曾喊與台復交 外交部：開放務實立場看待

宏都拉斯總統大選由挺台的國家黨候選人阿斯夫拉勝選，選前曾提出，如果當選不排除恢復跟台灣外交關係的政見，外界關注未來台宏關係變化。

外交部發言人蕭光偉表示，「外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制，並透過民主機制所選出的新任國家領導人，對於外界其他關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。」

回顧台宏邦誼，雙方曾建交長達82年，1941年建立公使級外交關係，1965年升格為大使級關係，但2023年3月26日宏國政府宣布與我斷交，轉頭就跟中國建交。

原先宏國政府看好中方援助，但預期落空，反倒面臨養蝦產業崩潰、失業問題，以及宏中雙邊貿易失衡等衝擊，學者認為，台宏復交不無可能。

宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平指出，「它（宏國）對中國大陸本來沒有那麼大的重要性，它的重要性就是跟我們台灣的邦交，台灣到時候能夠提供它多少援助，我想這是最重要，它不是親台或者是親中，它一定是考量它的國家利益。」

學者認為，距離阿斯夫拉正式上任還有一段時間，中方可能還會有動作，即使台宏復交，也要留意中方可能的報復手段，像是友邦聖文森的新總理傅萊德被視為親中派，就可能成為中方積極拉攏對象，中國對台的外交施壓仍是難解的困境，台灣一定要慎防。