宏國總統當選人曾喊與臺復交 外交部：開放、務實看待

記者賴韋廷／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票作業24日結束，由親臺的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。阿斯夫拉曾表示，若勝選將與臺灣恢復邦交，對此，我國外交部25日表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，將秉持開放、務實立場看待。

本屆宏國大選計票作業，一度因技術問題而改採人工計票，因此延宕長達3週；最終結果24日揭曉，由立場親西方的67歲政壇老將阿斯夫拉，以40.3%的得票率，險勝獲39.5%選票的自由黨候選人納斯拉亞。

廣告 廣告

美國總統川普與國務卿盧比歐，在結果揭曉後表達祝賀，期許在區域安全、經濟合作及非法移民等議題密切合作；同時呼籲各方尊重選舉結果，確保政權和平轉移。

阿斯夫拉在競選期間，曾公開表示宏國與我國有邦交時的經濟「比現在好百倍」，承諾當選後與我國復交。

外交部發言人蕭光偉25日表示，外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

宏都拉斯總統大選，由親臺候選人阿斯夫拉勝出。（達志影像／路透社資料照片）