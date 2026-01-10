即時中心／黃于庭報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力。不過據宏國水產養殖協會（Andah）近日公布2025年白蝦出口量，雖較前一年度有所增長，但仍遠低於2023年數據，當地媒體直指，這狀況歸因於與台灣斷交。

綜合當地媒體報導，Andah報告指出，2025年出口量年增523多萬磅，達到6891.5萬磅，增幅約8.22%；另出口外匯收入增加至2.61億，增幅14.12%，不過仍不及2023年的2.65億。

廣告 廣告

而造成上述結果的原因，Andah執行長阿馬多爾（Javier Amador）不諱言，確實歸因於宏都拉斯與台灣斷交。台灣先前一直是宏都拉斯的主要出口市場，惟該國政府2023年與中國正式建交，不過至今對中國的出口量仍微乎其微。

快新聞／宏國與台斷交慘兮兮！白蝦出口量暴跌 當地媒體曝：中國只買「這麼多」

宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以40.26％得票率在總統大選勝出。（圖／美聯社提供）

事實上，Andah統計指出，2025年出口量增長，主要來自歐盟銷售額增加，出口量達到2632.8萬磅，產值1.23億美元，超越過去2年數據。值得一提的是，宏國對墨西哥出口出現反彈，2025年增加了960萬磅，總額達到2619.3萬磅，金額則增至8370.7萬美元。

至於台灣仍是宏都拉斯第3大市場，出口額為619萬鎊，價值1690萬美元；反觀中國去年僅購入75.3萬磅，價值239.8萬美元，遠遠不及中美洲、美國、日本等市場，也導致宏國白蝦產業回不去與台灣斷交前的榮景。

原文出處：快新聞／宏國與台灣斷交慘兮兮！白蝦出口量暴跌 中國竟只買「這麼一點」

更多民視新聞報導

美國驚悚盜墓案！ 男子闖墳墓「偷百具遺體」藏家中

高市傳解散眾議院 日圓急貶兌美元失守158大關

美知名預測平台曝「鄭習會可能性下降」！徐嶔煌揭「背後原因」！

