宏國親台派激戰僅差515票！外交部回應立場

▲宏都拉斯1日大選開票，投開票作業正持續進行中。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選於當地時間1日起開票，目前結果顯示2位「親台派」候選人，國家黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla），票數呈現拉鋸，由有美國總統川普撐腰的阿斯夫拉領先僅515票。對此，外交部回應指出，將持續關注宏國大選結果及選後的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度和各國交往，不會預設前提。

外交部今（2）日表示，注意到宏都拉斯大選中有候選人表態支持重新與台灣建交。事實上，宏國在與中國建交後，非但未獲得預期的好處，反而先面臨養蝦產業急劇崩潰、大量失業人口以及宏中雙邊貿易嚴重失衡的局面。

廣告 廣告

外交部提到，宏國這種情況再次證明，中國始終未能善意履行承諾，並且印證若干國家外交轉向、與中國建交後「未蒙其利、先受其害」；同時也再次暴露中國在國際社會處心積慮孤立我國的惡意企圖，更絲毫無意協助他國經社發展的不良居心。

外交部說，將持續關注宏國大選結果及選後的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度，在「總合外交」與「榮邦計畫」下與包括宏國在內的世界各國交往，不會預設前提，任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻、提升我國際地位、拓展我國際空間的機會，外交部都認真看待並積極促成。

而據《路透社》報導，儘管開票網站當機，宏都拉斯的2位親台派候選人仍分別獲得將近40％的選票，票數接近，不過最新結果顯示阿斯夫拉暫以515票領先。

同時，納斯拉亞於社群媒體X上發文指出，根據內部預測，他很有可能以44.6％的得票率勝出。但他也提到，這不是要宣布勝選，只是預測。該文立刻引起國家黨撻伐，認為納斯拉亞應等到最後結果公布。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白合作也難贏？郭正亮點名這3縣市危險區：充滿變數

柯志恩拉鋸賴瑞隆僅差2％！郭正亮警告「這型對手」最恐怖

政黨好感度民調現玄機！民進黨第一卻遭「最大反感族群」打臉