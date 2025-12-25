宏國親台阿斯夫拉當選總統

宏都拉斯親台的國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。

（路透）

本報綜合外電報導

宏都拉斯全國選舉委員會當地時間二十四日發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。

由於阿斯夫拉在競選期間指出，若勝選將恢復與台灣邦交。我外交部表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項將秉持開放、務實立場看待。大陸外交部則表示，願在「一個中國」原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

根據宏國選委會官方數據指出，在完成百分之九十九點九三計票後，阿斯夫拉共獲一百四十八萬一千五百一十票，得票率百分之四十點二六；緊追在後的中間偏右自由黨納斯拉亞得票一百四十五萬五千一百六十九票，得票率百分之三十九點五四；現任總統卡斯楚所屬的左派執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達獲得七十萬六千二百六十六票，得票率百分之十九點一九。宏國選委會將於三十日前發布正式的最終票數。

對於美國總統川普支持的阿斯夫拉確認當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，並稱這將有助於遏止非法移民。

總統選舉結果確認後，阿斯夫拉在社群平台Ｘ上發文表示：「宏都拉斯，我已準備好治國，不會令你們失望。」阿斯夫拉將於明年一月二十七日就職，展開二０二六年到二０三０年任期。

納斯拉亞則拒絕接受全國選委會宣布的結果，稱有應計未計的選票被排除在外，但同時敦促支持者保持冷靜，不要採取任何擾亂或暴力行為。

宏都拉斯國會議長、自由重建黨籍的芮登杜也否認選委會宣布的結果，稱這是場「選舉舞弊奪權」。他在Ｘ平台發文說：「這完全不合法，毫無效力。」

六十七歲的阿斯夫拉是政治人物兼商人，曾任首都德古西加巴市長。川普在宏都拉斯大選前在「真實社群」發文表態支持阿斯夫拉，稱他是「宏都拉斯唯一真正捍衛自由的朋友」，呼籲民眾把票投給他。

川普也揚言，如果阿斯夫拉沒有勝選，他將切斷美國對宏都拉斯的財政援助，他還特赦同為國家黨籍的前總統葉南德茲。葉南德茲因販毒與武器相關罪名，在美國被判處四十五年有期徒刑。

在計票延宕期間，川普也再度介入選舉，在未提出證據下指控選舉存在舞弊，並表示如果宏都拉斯變更阿斯夫拉領先的初步結果，將「付出慘重代價」。