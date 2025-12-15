宏國首都爆示威抗議 阻礙總統大選重新計票

宏都拉斯全國選舉委員會主席霍爾(Ana Paola Hall)15日表示，首都德古西加巴(Tegucigalpa)爆發的示威抗議，已延誤了11月30日總統大選部分選票的特別重新計票工作。

數百名左翼執政黨自由重建黨(LIBRE)的支持者，15日聚集在存放選票的大樓外。

這場抗議阻礙了選務人員開始人工重新統計約15%的投票單，其中代表了數十萬張選票，這些選票被認為「不一致」。

霍爾在X發文表示，這場抗議「阻礙了展開特別重新計票的必要條件」。

這是宏都拉斯計票程序的最新一次延誤，距離全國大選投票日已過了超過2週，宏都拉斯仍處於政治癱瘓狀態。

現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)的丈夫、前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)呼籲自由重建黨的支持者15日舉行抗議活動，要求人工重新統計這場爭議性選舉的每一張票。

最新的初步結果顯示，保守派國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)以40.54%的得票率領先，比中右翼自由黨(Liberal Party)候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)的39.19%，多出約4.3萬張選票。

左翼執政黨自由重建黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)以19.29%的得票率位居第三，遠遠落後。

人工特別計票中需要審查的計票單，很可能改變阿斯夫拉和納斯拉亞的最終排名。

雖然選舉日當天投票過程平靜，但後續的計票和開票作業卻混亂不堪，技術故障和政治內鬥層出不窮。

宏都拉斯的選舉也受到外部干預，尤其是美國總統川普(Donald Trump)的干預。川普支持阿斯夫拉，威脅說如果其他候選人當選，將扣留對宏都拉斯的援助資金，他後來也聲稱存在選舉舞弊，但並未提出任何證據。