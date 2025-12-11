宏國「親中派」總統選輸不認帳！ 控親台派對手「選舉政變」

宏都拉斯「親中派」不承認總統大選結果，在票倉外爆發示威活動。（圖／達志影像美聯社）

宏都拉斯大選，開票已經超過99%，「親台派」候選人遙遙領先，但計票工作突然暫停，但「親中派」總統不承認大選結果，還指控對手企圖發動「選舉政變」，宏都拉斯街頭已經爆發示威抗議。

宏都拉斯大選已開票超過99%，「親台派」候選人暫時領先，但計票工作突然暫停，引發政治危機。現任「親中派」總統卡斯楚拒絕承認選舉結果，並指控對手企圖發動「選舉政變」。這場爭議已導致首都德古西加巴街頭爆發大規模示威抗議，數百名民眾聚集焚燒輪胎，要求選委會官員下台。與此同時，巴西政壇也因一項可能減輕前總統波索納洛刑期的爭議法案，在國會中引發肢體衝突。

在宏都拉斯首都德古西加巴，數百名抗議者聚集在街頭，大肆焚燒輪胎，要求選委會官員下台。這些民眾揮舞著執政黨「自由重建黨」的旗幟，並高喊反對選舉舞弊的口號。抗議者Raul Borjas表示，這些詐欺選舉又是老套重演，他們做的事情跟2017年一模一樣。另一位抗議者Bernardo Vanegas強調，大家不再願意忍受下去，他們將走上街頭抗議。

面對日益升溫的抗議活動，宏都拉斯國家警察在存放選票的辦公室倉庫外武力戒備。現任總統卡斯楚也公開譴責「親台派」候選人，指控對方正上演一場「選舉政變」。卡斯楚表示，他們經歷了一個充滿威脅、操縱選舉程序和歪曲民意的選舉過程，這些行為構成了一場持續的選舉政變。更令情況複雜的是，宏都拉斯國會也放話要宣布選舉無效。

值得注意的是，計票結果已超過24小時沒有更新，但對許多宏都拉斯民眾來說，這種情況似乎已經司空見慣。一位民眾表示，這種情況已經太過分了，幾乎每次選舉都會出現這種問題，大家不能再容忍下去了。與此同時，巴西政壇也陷入一團混亂。巴西國會因下議院通過一份爭議性法案而爆發衝突，國會議員衝上前霸佔議長席位，並發生推擠扭打。這項法案可能讓涉嫌密謀政變的前總統波索納洛的刑期從27年縮短到2年多，引發議員之間的嚴重對立。不過，這項法案的最終結果尚未確定，接下來還需送交參議院審議。

