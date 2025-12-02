宏國2總統候選人爭相喊復交 外交部回應了

宏國大選結果牽動對外關係變化，外交部表示，會持續關注宏國的大選結果，不預設任何前提，與宏國在內的世界各國積極交往。（圖： 資料照）

宏都拉斯總統大選開票過程陷入拉鋸戰，2名親台候選人國家黨阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先，2人都主張，當選後考慮與台灣恢復邦交。外交部發言人蕭光偉今（2）日表示，宏都拉斯在與中國大陸建交後，面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，再次印證中國大陸始終未能善意履行承諾，若干國家外交轉向與中國大陸建交後，未蒙其利先受其害，會持續關注宏國的大選結果，不預設任何前提，與宏國在內的世界各國積極交往。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，蕭光偉表示，外交部有注意到宏都拉斯候選人於選舉期間曾表態，支持重新與我國建交。事實上，宏都拉斯在與中國大陸建交後，非但沒能獲得預期好處，反而當地面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，宏中雙邊貿易嚴重失衡。

蕭光偉指出，這種情況實際再次印證中國大陸始終未能善意履行承諾，同時也印證若干國家外交轉向與中國大陸建交之後，未蒙其利先受其害，同時也再次暴露出中國大陸在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣的國際空間的惡意企圖，且絲毫完全無意協助其他國家在經濟、社會等各方面建設的不良居心。

蕭光偉說，對外交部來講，「我們會持續關注宏國的大選結果」，以及選後相關政治情勢，同時外交部也會秉持坦承開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往，同時只要任何有助於台灣、對國際社會貢獻，提升我國國際地位，且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並積極促成。

我友邦聖文森及格瑞那丁國會大選，親中的政黨新民主黨獲得壓倒性勝利，外界關心是否會影響邦交，轉與中國大陸建交？蕭光偉說，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向總理傅萊德（Godwin Friday）及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致總統賴清德的賀忱，傅萊德也同樣表示感謝，並請范惠君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森國建交44年以來邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與情誼。台聖兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域都有相當多合作。此外，這些合作計畫成果深受聖國朝野人士肯定與歡迎，我國也會在既有良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作、深化雙邊關係。