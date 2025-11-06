宏壽公平待客成效顯著 表現再升級

宏泰人壽持續推動公平待客發展計畫，對於「友善服務再升級」、「商品友善」、「核保友善」、「友善官網」及其他友善作為等面向，皆透過具體措施持續強化，並針對妥處金融消費爭議及控管金檢與日常監理作業積極深化作為，114年公平待客原則評核結果，「金融消費爭議情形」及「金融檢查與日常監理情形」此二項目皆獲主管機關核定優於平均分數，顯見宏泰人壽落實公平待客成效顯著，整體表現再升級。

公平待客促進委員會副召集人副總蔡麗絲表示，公平待客促進委員會從今年第一季的會議中即針對前一年度的具體措施與作為進行全盤檢視，並維持以公平待客持續發展計畫為主軸，推動四大加強耕耘子計畫，針對「友善服務再升級」、「商品友善設計」、「核保友善機制」、「友善官網」及其他友善作為等面向進行強化。每一季公平待客促進委員會會議皆積極檢討與滾動式改善，力求公平待客永續進步，「擴大友善服務範圍」、「提升作業品質」及「減降消費爭議案件數」等多管齊下，從品質監控、問題排查及改善措施並進；經過長期的努力，114年公平待客原則評核結果顯示，特別在「金融消費爭議情形」及「金融檢查與日常監理情形」項目皆優於平均分數，表現突出，成效已獲得主管機關評核結果的肯定。

宏泰人壽推動公平待客的腳步不曾停歇，不僅強調從上而下的企業文化形塑與監督管理，更強調從源頭做起，透過行政流程的優化與改善，不論是商品設計、業務招攬、核保理賠或是保單的售後服務皆已實踐公平待客的精神。以申訴減降為例，今年度為董事會高度關切的重點指導項目，除了建立以風險為導向的消費爭議案件升級呈報機制之外，並在客戶服務專業及合規的基礎上，致力於改善金融消費爭議情形。

蔡麗絲也強調，宏泰人壽經營理念中所提到的「誠信」，除締結契約的誠實不欺、信用至上之外，亦堅信每一份保險契約都是對保戶長期的承諾。為提供保戶專業、友善、到位的保險服務，「金融消費爭議情形」及「金融檢查與日常監理情形」的有效控管為必要，宏泰人壽以此為優先目標。