宏恩醫院60年院慶 石崇良現場宣布醫院評鑑「4年改6年」全場歡呼

宏恩醫院於聖誕夜前舉行60週年院慶晚會，衛福部長石崇良出席時，除了肯定宏恩醫院一甲子以來對台北市民的貢獻外，更公開宣達重大政策利多，醫界關心的醫院評鑑制度將正式由「4年改為6年」，並自112年起算，現場的醫事同仁一陣歡呼，顯示出對醫院評鑑改革的樂見。

宏恩醫院智慧升級邁向新一甲子

面對四周大型醫院環繞的經營壓力，宏恩醫院近年積極升級，全面更新包含手術室在內的醫療設備（電腦斷層、超音波、碎石機、汝射儀、顯微手術儀等等）、檢驗科通過TAF認證、取得國健署乳癌確診醫院資格、持續進行節能設備更新。近年醫院維持穩定的營運，並改善醫護人員待遇，以提升醫療品質與人力穩定。醫院今年獲得了政府「健康台灣深耕計畫」的補助，該計畫亦為台大醫院、國泰醫院及北醫附設醫院的合作醫院，並與微軟合作往智慧醫院與永續發展前進。

宏恩醫院院長朱紀洪表示，一甲子是圓滿也是新生，宏恩醫院近年全面更新電腦斷層、顯微手術儀等核心設備，並獲得「健康台灣深耕計畫」補助，目前已與微軟（Microsoft）合作轉型智慧醫院。朱紀洪說，宏恩將回歸60年前「開放醫院」的精神，歡迎有熱忱的醫事人員加入，共同發揮潛能，守護民眾健康。

宏恩醫院董事長沈國樑（右2）、宏恩醫院院長朱紀洪（右1）與董事齊聚，期許宏恩回復60年前創立的開放醫院榮景。（圖／宏恩醫院提供）

減輕醫護壓力：評鑑改6年一評、自112年回溯起算

針對長年被醫界視為沈重行政負擔的評鑑制度，石崇良部長首度在公開場合宣達改革細節，醫院評鑑制度將正式從現行的每4年一次，延長為6年一次。

石崇良強調，為了確保銜接期的公平性，這項新制將自112年（2023年）已進行的評鑑起回溯計算。這意味著在該年度受評的醫院，其證書效期將自動延長，緩解基層醫護為了應付評鑑而產生的「文書作業（Paperwork）」壓力，讓醫療量能重新回歸臨床照護。

2026健保預算破兆：公務預算加持助攻「健康台灣」

除了制度減壓，石崇良也帶來預算上的好消息。他說，在政府積極推動「健康台灣」的架構下，2026年政府對健保與相關公務預算的支出將突破一兆元台幣。這筆經費預期將投入改善醫護待遇、穩定醫療人力及支應各項新興醫療計畫。

台北市衛生局長黃建華代表市長蔣萬安致詞時也指出，宏恩醫院60年來的深耕是台灣醫療的縮影。面對台北市24%的高齡人口比例，地區醫院在就近照顧與韌性醫療中扮演關鍵角色，相信在政府預算挹注與深耕計畫支持下，能進一步完善醫療網。

地區醫院轉型：聚焦「888計畫」與長照3.0

石崇良表示，地區醫院應善用行政減壓後的能量，轉型做好初級醫療、癌症篩檢與「888家醫計畫」。此外，為了因應115年即將啟動的「長照3.0」，地區醫院需發揮更積極的復能作用，協助長者進行急性後期照護（PAC），達到預防保健與延緩失能的目標。

「醫療韌性需要社區醫院，沒有社區醫院，醫療韌性做不起來。」石崇良強調，疫情期間各大醫院拉緊報，是宏恩等社區醫院扛起疫苗接種與篩檢任務，讓民眾安心。他更舉例，近期國泰醫院整修時，病人也轉由宏恩合作照顧，這種緊密的社區連結正是「分級醫療」的圓滿展現。