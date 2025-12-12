宏恩集團續推ESG公益行動 響應飢餓三十並關懷弱勢兒少

宏恩集團ESG公益行動，延續傳統響應飢餓三十國內外人道救援 。圖／世界展望會提供





宏恩集團自 2020 年起投入台灣世界展望會「飢餓三十」人道救援行動，長期關注全球飢餓、戰亂與貧困議題。多年來，企業與員工除了參與「飢餓 12 小時」活動外，也在土敘地震、烏俄戰爭以及國內外水資源危機等緊急救援行動中積極響應，展現企業落實 ESG 的持續承諾。

今年，宏恩集團延續傳統，號召台中與彰化兩地員工共同參與飢餓體驗，在活動中以「人飢己飢、人溺己溺」的精神支持國外飢餓兒童。同時，員工也親手包裝聖誕禮物，致贈給展望會在中部濱海地區陪伴的 40 名脆弱兒少，盼在歲末帶來溫暖祝福。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，感謝宏恩集團長期與展望會同行，在不安的時代成為脆弱兒童最穩定的力量。她也呼籲社會各界持續支持飢餓三十的國內外救援行動，陪伴處於飢餓、戰火及生活困境中的孩子走過生命低谷。

宏恩集團董事長洪哲盛指出，企業的存在不僅是追求利益，更應回饋社會，因此飢餓三十已成為公司與員工持續投入的公益傳統。今年同仁更以實際行動包裝聖誕禮物，希望讓孩子們在節日感受被記得與被關心的溫暖。

參與活動的多位員工也分享心得。財務經理李慧瑜表示，飢餓體驗不只是凝聚團隊，更是希望將力量傳遞給遠方有需要的孩子；今年加入聖誕禮物分享環節，更讓祝福能真實送到孩子手中。員工洪詩蕙提到，雖然長時間未進食會感到不適，但想到能為孩子盡一份心力，就更能堅持下去。已連續四年參與的洪子瀠則說，活動讓她更理解飢餓兒童面臨的真實處境，也提醒自己珍惜擁有並願意持續付出。

展望會表示，飢餓三十援助對象包括因戰火、天災與家庭變故陷入弱勢的國內外兒童，期盼更多企業與民眾加入行列，讓每一份捐款與關懷都化作守護孩子的重要力量。

