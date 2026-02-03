宏恩60年關鍵交棒 大咖新院長擘劃新未來

2026新年伊始，成立60年的宏恩醫院迎來新院長，由現任台灣醫療品質協會理事長、醫院評鑑暨醫療品質策進會評鑑委員鄭紹宇接任，喊出強化「醫療品質、病人安全、社區信任」3大目標，被醫界解讀宏恩將成為擦亮台灣地區醫院的示範基地。

鄭紹宇為泌尿外科專科醫師，曾接受台北榮民總醫院完整訓練，不僅是中山大學成立後醫學系的重要操盤手，更長年投入醫療品質與病人安全制度建構，深度參與全台醫院評鑑與品質改善，熟稔制度風險與治理盲點，讓這次人事案被視為宏恩「把制度力當戰略力」的重要轉向。

廣告 廣告

鄭紹宇表示，接任院長既是責任也是使命，未來將在宏恩的創辦精神基礎上，聚焦3大方向，為宏恩定調下一個階段的發展路線。

鄭紹宇盼宏恩成為讓人安心且值得信賴的社區醫院。（江星翰攝）

首先，深化醫療品質與病人安全。宏恩將持續以病人為中心，建立制度化、可追蹤、可改善的品質管理架構，形塑「人會出錯、制度要補位」的安全文化，讓品質不再只是口號，而是全院每日運作的一部分。

其次，穩固社區醫院角色，發展在地真正需要的服務。以社區民眾實際需求為導向，整合門診、慢性病照護與日間醫療服務，並強化與醫學中心及轉診體系的合作，讓宏恩成為社區民眾「最熟悉、也最放心」的醫療據點。

第三，在不偏離醫療本質的前提下，逐步推動智慧化治理。鄭紹宇強調，智慧醫療是工具而非目的，未來將審慎導入資訊化與流程優化，減輕第一線同仁負擔、提升照護效率，同時兼顧財團法人醫院在公益、治理與永續經營上的責任。

「宏恩或許不是規模最大的醫院，但可以成為品質最讓人安心、最值得信賴的社區醫院。」鄭紹宇直言，未來將與全體同仁攜手，在創辦精神的延續中，走出一條屬於宏恩的穩健發展道路。