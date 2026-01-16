宏景智權集團設立「日本福岡分所」 台灣總部布局新加坡與歐洲等海外據點

【警政時報 包克明／臺北報導】深耕智慧財產服務逾三十年的宏景智權集團，正式宣布進軍日本市場，已於日本福岡設立海外分所，並成立當地法人「日本宏景株式會社」。該集團以台灣為全球營運總部，透過日本、新加坡及歐洲等海外據點，建構衛星式服務網絡，全面強化跨國智慧財產服務能量。

宏景智權集團自1990年成立以來，已服務全球上千家企業，長期提供專利、商標、著作權、技術授權及跨境智慧財產策略等專業服務，協助企業捍衛創新成果、提升國際競爭力。此次選擇福岡作為日本布局首站，主要考量其為九州重要經濟樞紐，兼具新創研發動能與亞洲區位優勢，有助於深化台日企業在技術合作與智慧財產布局上的實務需求。

廣告 廣告

宏景智權集團創辦人陳裕禎表示，隨著企業技術研發與市場快速國際化，智慧財產布局已成為企業全球競爭的關鍵。集團以台灣為核心，透過海外分所形成在地化服務衛星，提供企業在專利、商標及智慧財產商業化上的即時、專業支援。日本宏景株式會社未來將聚焦日台及亞洲市場，協助企業進行跨國智權申請、管理與策略布局。

除日本據點外，宏景智權集團亦同步推動新加坡及歐洲布局。其中，新加坡將作為東南亞及國際投資市場的重要服務核心；歐洲則鎖定歐盟專利制度與品牌保護需求，協助企業完善全球智慧財產防護網絡。宏景強調，未來將持續以專業與在地服務優勢，陪伴企業邁向國際市場，穩健守護創新價值。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告