宏正榮獲TIPS A級驗證 深化專利治理展現永續韌性

▲宏正全球法務智財處協理郭戎代表領獎。

設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商─宏正（6277) 宣布，憑藉完善的專利管理制度及企業整合營運策略，以「專利」作為驗證標的，首度申請即順利通過「114年度台灣智慧財產管理規範 (TIPS)」A級驗證。宏正目前在全球已獲得超過600項專利，憑藉其在研發成果保護及智財風險控管上的優異表現，與共76家企業於此次典禮一同獲得殊榮。

制度落實方面，宏正針對新產品與技術導入，於研發前即落實專利風險評估，透過精確的檢索與分析研擬因應措施，從源頭降低潛在侵權風險。同時，內部建立了嚴謹的提案與審查機制，確保研發成果能有效權利化並進行全球布局。針對已取得之專利，宏正亦依據生命週期進行精準維護與紀錄留存，確保資產的一致性與追蹤效益。此外，透過持續性的教育訓練與內部稽核，智財意識已成功內化至組織文化，確保制度能長期穩定落實。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示：「宏正從公司治理、環境保護、企業承諾到社會參與等多元面向，積極攜手員工與利害關係人推動企業社會責任。此次通過 TIPS 驗證，更是將治理層次延伸至無形資產的戰略管理，進一步強化公司在國際市場的競爭韌性。」

陳尚仲進一步指出，展望未來，宏正將持續深化專利管理制度，整合跨部門資源以精進管理效能。面對全球氣候變遷與市場競爭，公司不僅設定了2050年達成淨零排放的長期願景，更將持續透過制度化管理與風險控管，保護核心技術優勢。宏正致力於提升研發專利治理效能的同時，也持續擴展公司的永續影響力，進一步強化宏正於國際市場之整體競爭力與營運韌性。

經濟部產業發展署推動TIPS制度，旨在鼓勵企業將智財管理制度化並落實於營運流程，以強化研發成果保護與風險管理。目前通過驗證之企業已累計達 145 家，橫跨金融、製造、半導體、電子及消費品等多元領域。宏正此次通過驗證，代表其在專利管理流程、跨部門協作與紀錄化管理等面向，已建立起可運作、可追溯並可持續改善的制度基礎。此項成就除強化技術防禦力外，亦使宏正在「上市櫃公司治理評鑑」總分中獲得加分指標，體現智財管理與公司治理的深度結合。