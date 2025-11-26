宏正看好2026年AI市場走向百家爭鳴 營運展望正向

（中央社記者曾仁凱台北26日電）KVM（多電腦切換器）大廠宏正看好ASIC（特殊應用積體電路）AI伺服器崛起，明年AI市場有望從一家獨大走向百家爭鳴，宏正包括機櫃、智慧型三相電源解決方案等AI機房關連產品可望獲得更多機會，樂觀看待明年營運正向。

宏正今天舉行業績說明會，資深副總經理林勇達表示，雖然這兩年AI商機爆發，但主要由輝達（NVIDIA）一家主導，除了少數進到供應鏈的廠商受惠，其他全被擋在門外。

廣告 廣告

林勇達觀察，ASIC的客製化AI伺服器愈來愈成熟，像是這幾天Google推出Gemini 3大獲好評，採用自家研發的TPU伺服器。

林勇達認為，現在AI市場是一家獨大，但輝達AI伺服器1個機櫃就要新台幣上億元，客戶只集中在極少數廠商，主要應用在AI訓練，但接下來AI推論不一定要用到這麼貴的AI伺服器，他推測2026年AI市場將進入百家爭鳴的新時代，這對於宏正而言將帶來許多新機會。

宏正表示，包括ORV3機櫃、近端與遠端機房管理的KVM，以及呼應現在AI資料中心電源功率愈來愈高，也提供智慧型三相電源解決方案。

宏正今年前10月營收新台幣40億元，年減2.24%；前3季歸屬母公司淨利2.73億元，年減16%，每股稅後純益2.29元。

宏正財務長暨發言人田慶威說明，今年前10月營收略降，主要受到歐美市場表現疲弱影響，其中美國對等關稅，由於宏正產品多數在豁免清單內，受直接影響不大，但之前美國政府關門，一些案子有延遲。

至於亞洲市場，今年前10月營收24.6億元，比去年同期成長2.7%，其中印度市場成長27.5%，日本、韓國市場也分別成長9%和7.4%。宏正今年在澳洲市場創下佳績，前10月營收年增率高達47.5%。

展望2026年，田慶威表示，隨著美國關稅大致底定，政府關門也結束，明年美國市場有望恢復成長，加上AI市場走向百家爭鳴，為宏正帶來更多新機會，樂觀看待明年營運正向。（編輯：林家嫻）1141126