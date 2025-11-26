宏正2025年營運表現穩健營收邁入成長佳境

宏正自動科技資深副總林勇達(右)及財務長暨發言人田慶威(左)合影。

全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商–宏正自動科技(6277)，今(26)日舉行「2025最新營運績效暨新品發表會」，公布今年前10月於亞洲市場表現亮眼，不僅日本營收較去年同期成長9.0%，韓國成長7.4%，印度更繳出27.5%雙位數成長的亮眼成績，隨著市場回溫，未來發展預期看好。宏正將持續鎖定全球AI伺服器機房、控制室與個人工作站等關鍵應用，以其高度的企業韌性，深化各產業布局，展現面對挑戰仍穩步前行、創造價值的的實力。

財務長暨發言人田慶威表示：「儘管2025年全球經濟局勢多變，宏正仍致力於營收穩健發展。就銷售區域觀察，亞洲市場今年表現亮眼，包括日本與韓國皆創下佳績，印度市場更展現雙位數成長的優異績效。宏正2025年1月至10月合併營收達40.01億元，受惠於關稅影響逐步消退，營運動能逐漸回到正常軌道，帶動整體營收表現逐步回升，10月更寫下今年以來的單月新高，展現業績動能持續增強的良好態勢。隨旺季來臨及拉貨動能增強，宏正力求營收穩健成長，展望2026年，亞洲地區仍為宏正主要的成長來源，再加上多項新品陸續推出上市，宏正對其寄予厚望，看好成長態勢可持續維持，進而帶動營收穩健成長。」

此外，會中也提及公司的目標應用市場與新品布局，資深副總經理林勇達表示：「2025年，我們不斷在全球市場與產品創新上尋求突破點，藉由創新思維與長期技術積累，積極佈局AI伺服器機房、控制室與個人工作站等應用領域，透過多樣化解決方案，滿足不同產業需求。隨著 AI 基礎硬體需求持續飆升，全球 AI佈建市場正迎來百家爭鳴的新局面，宏正看準這波關鍵成長動能，推出涵蓋 ORV3 機櫃、KVM 近端／遠端機房管理到智慧型三相電源管理的全方位整合方案，提供企業MIT製造與高度客製化的AI伺服器機房敏捷供應鏈。目前，該解決方案已在網通設備製造、國際級應用研究機構與半導體設計等產業的伺服器機房落地應用，累積多項成功案例，持續協助客戶打造更高效的AI伺服器運算環境。」

林勇達進一步指出：「AI技術快速崛起也驅動資安攻防加速，面對政府、國防、醫療、金融等高敏產業對資料嚴格防護的要求，宏正推出全球首款5K規格的Universal Secure KVM系列方案，通過PSD PP v4.0資安認證，具備Air-Gapped等級的跨域隔離防護，透過獨立通道、單向資料流與嚴格周邊設備控管，有效實現控制端與電腦間的跨域隔離，全面守護使用者資料。此系列專為高資安等級環境打造更嚴密的防護架構，支援超寬螢幕與客製化LED埠位識別，並強化多層級安全管理，確保系統切換與操作皆在最高規格的安全標準下運行。」

在營運績效面向，林勇達也於會中分享過去一年宏正於控制室應用的成功案例：「宏正旗艦級電視牆影像處理器已為全球多個客戶成功佈署交通控制中心、戰情室與指揮中心等場域的智慧可視化操作環境，操作人員可即時查看並迅速應對警報和關鍵情況。此外，宏正全數位KVM over IP解決方案也在航空公司控制室等關鍵應用領域展現卓越成果，其傳輸採用 FIPS 140-3安全加密認證，且提供獨家Panel Array Mode，可彈性配置畫面分割模式，協助客戶監控多個系統的即時畫面，確保遠端環境中資訊的機密性、完整性與可用性，在最短時間掌握全局動態，有效提升決策反應速度。」

在企業永續ESG面向，宏正於今年再度蟬聯《天下雜誌》三項永續大獎，包括「天下永續公民獎」中堅企業組第四名、「2025 天下人才永續獎」中堅企業組第一名及「2025 親子天下友善家庭職場獎」，這些肯定展現宏正對於實踐環境與人才永續經營的承諾與堅持。宏正長期深耕汐止在地，積極參與各項社會活動，以實際行動寫下企業永續的新標準。

展望2026年，宏正將以嶄新的產品組合，持續為客戶創造卓越體驗，同時推動宏正於全球市場的穩健成長與深度布局。近期推出的新品包括：精巧版電視牆影像處理器系列 (VW1608)；Networked AV網路型影音延長器系列 (VE8662 & VE8962)；4K四螢幕KVM over IP多視窗接收器 (KE8980MR)；USB True 4K DisplayPort/HDMI 光纖KVM延長器 (CE980 & CE990)；5K極致規格 Universal Secure KVM系列；輕巧式桌上型 KVM 多電腦切換器 (CS784H & CS742H)；8K USB 3.0雙螢幕 KVMP切換器 (CS1942DPA)。