宏泰人壽以公平待客整合金融友善服務與公益行動

▲宏泰人壽金融大回饋專區。

宏泰人壽長期以來推動公平待客、提升金融友善服務並深耕公益。為響應及落實金管會「金融大回饋」倡議，宏泰人壽積極整合公平待客、金融友善服務及公益等相關計畫，並於官網開設「金融大回饋」專區，讓保戶及社會大眾了解宏泰人壽的具體作為，進而認同並深化信任。

金管會於114年倡議「金融大回饋」理念，期盼金融業者以具體行動厚植社會信任基礎，形塑良性循環，促進社會共榮。宏泰人壽積極響應此一倡議，在持續落實公平待客、金融友善服務及公益等既有且穩定發展計畫的同時，進一步加以整合，並透過「金融大回饋」專區揭露各項成果，讓保戶及社會大眾更清楚了解宏泰人壽的用心與努力，進而建立並穩固長遠的信賴。

宏泰人壽保戶服務系統蔡麗絲副總經理表示，公平待客、金融友善服務、公益以及企業永續發展彼此關係密不可分。透過計畫整合與「金融大回饋」專區的資訊揭露，讓外界得以清楚看見宏泰人壽在公平待客、金融友善服務及公益上的各項作為及其關聯性，進而增進了解並強化信任。

蔡麗絲進一步說明，宏泰人壽公平待客企業文化的形塑，源自於董事會到第一線客服人員的用心投入與推動；從觀念建立到實際作業，從商品研發源頭到保單售後服務，持續將公平待客精神融入工作DNA。而推行多年的「公平待客持續發展計畫」聚焦高齡關懷、身障關懷及失智族群關懷，並隨著社會趨勢發展彈性調整，持續擴大金融友善服務的範圍。宏泰人壽在公平待客的基礎上持續發展，優化、提升金融友善服務，亦使之更趨完整與成熟。

宏泰人壽的金融友善服務奠基於公平待客並擴大發展，除了早期推出的高齡保戶優先進線、身障保戶預約等服務之外，亦不斷優化軟硬體設施，小至長者所需的老花眼鏡及輪椅等輔具、專為新住民保戶採購的翻譯設備，大至台北總公司服務櫃檯規劃完善的無障礙空間，處處展現用心。而近年更將詐騙防制列為重點項目，挹注大量的人力與資源，以實踐成為保戶「防詐守門人」的承諾。

在公益方面，宏泰人壽秉持「66持續，讓愛永續」的理念發展公益行動，以獨有的6心級服務精神，落實於微型保險贊助、捐血助人、環境保護、偏鄉關懷、身障關懷以及寒士關懷等6大面向，以企業之力回饋社會。

蔡麗絲表示，透過整合公平待客、金融友善服務與公益計畫，宏泰人壽「金融大回饋」的推動方向將更為明確，藉由資源集中、積極作為及強化資訊揭露，持續深化保戶信任，並成為促進社會共榮的重要力量。