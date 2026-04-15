宏泰人壽土地弊案 林鴻南千萬交保、前妻30萬交保

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林鴻南前妻王婉玲以30萬元交保。（圖／東森新聞）





宏泰人壽近日爆出非常規交易醜聞，14日檢調對公司進行搜索並約談，帶回集團掌門人林鴻南及其他8名被告。林鴻南在訊後以1000萬元交保，並限制出境，而其前妻王婉玲則以30萬元交保。

林鴻南被媒體拍到手提一個要價30萬元的LV鮮黃提花包。過去他與前妻王婉玲的婚變事件曾鬧上新聞版面，現在因為涉嫌弊案再次成為焦點。根據了解，2019年宏泰人壽將位於新北市淡水的一塊土地以25億元出售，但這筆交易被質疑違反了證券交易法中的相關規定，屬於非常規交易。

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14日，檢方持搜索票對宏泰人壽公司進行搜索，並將包括林鴻南在內的8位被告及18名證人傳喚到案，全案正朝違反證券交易法方向偵辦。林鴻南與王婉玲的昔日婚變風波尚未平息，如今又捲入土地交易的弊案，情況令人關注。

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