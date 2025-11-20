宏泰人壽推利率變動型終身壽險
本月份正值天蠍座，宏泰人壽11月份社群媒體平台趣味調查結果顯示，天蠍座決斷力強，對於未來風險有極高的警覺性，愛恨分明的他們對於守護心愛家人有著強烈的責任感，利率變動型終身壽險可滿足其需求。
一般人對於天蠍座的印象，大多認為情感豐富、外冷內熱、直覺敏稅，具有洞悉觀察能力，意志堅定且對於所愛家人有執著的保護欲，期望家人可以獲得完善周全的保障。而天蠍座在平日的財務規劃專注於目標是否達成，考慮周詳、深謀遠慮，察覺趨勢且善於財富累積，因此資金如何妥善運用是他們極為關注的焦點。對於風險意識極高的天蠍座來說，投資避險不可少，為自己的人生避險更是放在首位，而他們對保險規劃謹慎，確保周全以轉嫁人生風險。
利率變動型終身壽險除了壽險保障，最重要的是能夠發揮資產累積及資產傳承的功能，天蠍座對於所愛家人的照顧不僅是一輩子，更想將這樣深厚的情感延續到身後，而利率變動型終身壽險正能夠切合所需。
以宏泰人壽新推出的「宏泰人壽祿得利利率變動型終身壽險（IUB）」為例，其保費繳付年期為躉繳，假設40歲天蠍座男性投保IUB，基本保險金額889,878萬元，表定保費1,010,101元，享高保費折扣後實繳保費1,000,000元。假設每年宣告利率2.73%維持不變，而增值回饋分享金給付方式為投保時及自第七保單年度起均採增額繳清保險金額，被保險人若不幸於80歲身故，在無匯率風險的情況下，身故保險金一次給付金額為2,845,837元，約為投保當時所繳保費的2.8倍，透過這筆金額就可以妥善照顧家人。
利率變動型終身壽險有宣告利率的機制，有機會能夠享有「增值回饋分享金」讓資產擴大累積，而身故保險金、完全失能保險金則可選擇一次性給付或分期定期給付。
