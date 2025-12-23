宏泰人壽推美元計價終身壽險

全球政經局勢變化莫測，推升市場波動，民眾在進行長期財務規劃時，不論是金融工具的運用或是幣別的選擇，皆傾向於多元化的配置與安排，保險保障規劃亦然。宏泰人壽精準對焦保戶需求，推出「宏泰人壽美事傳富美元利率變動型終身壽險（UPG）」，其以美元計價並連結宣告利率機制，在經濟環境變動較以往頻繁的情況下，提供保戶相對穩健且具備一定彈性的保險規劃選擇。透過利率變動型終身壽險的保障設計，不僅提供長期身故保障，亦有助於家庭風險管理與資產傳承規劃。

「宏泰人壽美事傳富美元利率變動型終身壽險（UPG）」提供壽險保障之外，亦具備資產累積、提供家庭經濟支持等功能，給付項目包含增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金及祝壽保險金，保戶可依自身需求選擇身故保險金或完全失能保險金分期定期給付。考量當前經濟環境不確定性高，家庭支出壓力隨之增加，因此UPG規劃有6年期與8年期兩種不同繳費年期，有效降低資金負擔，提升彈性，讓保障規劃更為從容。

宏泰人壽表示，目前全球經濟受到各種變數影響，不確定性相較於以往來得更高，利率變動型終身壽險具有保單價值增值等功能，適合作為保戶保險的長期規劃，不同幣別的保單協助保戶在保險規劃及資產配置上更完整。利率變動型終身壽險與宣告利率連動的機制，當宣告利率相對高於預定利率時，就可獲得「增值回饋分享金」，進而有助於未來資產傳承的累積與擴大。

以40歲男性投保UPG為例，繳費年期為6年期，基本保險金額為1,056,457.09美元，假設後續宣告利率皆維持4.30%，增值回饋分享金給付方式在投保時及自第七年保單年度起皆選擇「增額繳清保險金額」，如不幸於80歲身故，身故保險金一次給付金額為1,257,245.04美元，要保人亦可設定分期定期給付，以最適合自己的方式，在身後妥善照顧家人。

宏泰人壽認為，保險保障屬於長期規劃，除須兼顧風險管理外，也應具備足夠彈性，以因應個人因素或外在環境的變化。現代人身處不安定的年代，對於保險保障等切身財務相關議題，更需審慎斟酌、周全設想，以確保長期規劃的穩健與安心。