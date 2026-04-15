宏泰人壽涉25億淡水土地弊案 集團主席林鴻南1000萬交保

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​金管會調查出，宏泰人壽於2019年間曾公開宣布標售位於新北市淡水區2處土地，卻疑似「左手賣右手」，進而向台北地檢署告發偵辦。檢調昨日兵分12路搜索宏泰集團主席林鴻南、宏泰人壽前董座魯奐毅等人住所，並傳喚被告林鴻南等9人到案說明。經檢察官複訊後，依涉犯證交法中的非常規交易等罪諭知林鴻南1000萬交保並限制出境出海及住居。

淡海新市鎮土地 「左手賣右手」？同集團 「泰和建築」 以25億元購入 ​

宏泰人壽在淡海新市鎮開發區持有多處土地，卻因開發運用不利於2017年11月遭金管會發函警告，但宏泰人壽當時未依規定處置，被重罰100萬。宏泰人壽於2019年5月間發布重訊，將公開標售位於新北淡水區淡海段4、4-1地號2筆土地。​

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​最終該筆土地，由同集團的「泰和建築經理公司」以25億元購入。金管會調查後認為，該行為屬於「左手賣右手」非常規交易，目的是想留養地增值，因此向台北地檢署進行告發。

台北地檢署檢察官陳雅詩昨日見時機成熟，指揮調查局北機站，持票搜索宏泰集團主席林鴻南、宏泰人壽前董事長魯奐毅等8人住所、宏泰人壽公司等共計12處。檢察官漏夜偵訊，今晨依證券交易法中的非常規交易罪、保險法中的背信罪，諭知林鴻南1000萬交保、林妻王婉玲30萬元交保、魯奐毅800萬元交保、宏泰土地部門主管李怡慧500萬元交保，均限制出境出海及住居。

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