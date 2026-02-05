宏泰人壽深耕公益不間斷 以『金融大回饋』傳遞企業善的力量

宏泰人壽積極響應「金融大回饋」理念，深耕公益。

宏泰人壽深耕公益，發揮企業善的力量，全力落實「金融大回饋」理念。在「66持續，讓愛永續」的精神下，以宏泰人壽獨有的六「心」級服務精神為核心，整合公益、公平待客及金融友善服務，傾注全方位關懷，聚焦於微型保險贊助、捐血助人、環境保護、偏鄉關懷、寒士關懷及身障關懷等公益六大面向。

宏泰人壽經營企劃部協理張志安表示，宏泰人壽長期挹注資源於公益，每年持續舉辦捐血助人、環境保護、偏鄉教育提升及弱勢族群關懷等活動，並在落實公平待客原則上不遺餘力，進一步打造金融友善服務環境，致力於企業永續發展，追求服務品質持續向上提升，以實際行動持續回饋社會。

在長期投入公益的基礎上，宏泰人壽亦積極響應金管會所倡議的「金融大回饋」理念，除以企業之力持續推動相關作為外，也鼓勵員工主動參與。宏泰人壽認為，員工公益素養的養成是推動公益的根本，在公平待客精神所延伸的「公平對待社會每一族群」企業文化下，員工更能同理共感。以每年固定舉辦的歲末傳愛活動為例，員工積極推動募款，慷慨解囊送暖街頭朋友，所募得款項用以贊助人安社會福利慈善事業基金會「寒士吃飽30」活動，今年亦圓滿達成目標。

在微型保險方面，宏泰人壽持續響應政府「普惠金融、樂齡扶弱」政策，除了與財團法人一粒麥子社會福利基金會合作，並配合嘉義縣、高雄市等地方政府推動相關計畫之外，亦主動出擊，積極與各地社福團體洽詢合作。張志安表示，依據過往與社福團體接觸的經驗，許多社福團體對微型保險的相關資訊仍相對有限，因此持續宣導與溝通亦是推動重點之一；同時也非常歡迎有需求的社福團體主動聯繫，讓更多弱勢族群納入微型保險的保護傘下，逐步實踐擴大微型保險承保規模的承諾。

張志安強調，保險業取之於社會、用之於社會，宏泰人壽將持續傾力發揮善的力量，以實際行動回饋社會。今年目標將深化與公益團體的合作，以下週即將舉辦的「保戶回娘家」市集活動為例，即邀請忠義基金會參與，期望透過活動的串聯與宣導，喚起更多人對公益議題的關注。在經營保險事業的同時，宏泰人壽善盡企業社會責任，讓愛持續傳遞，讓社會更加溫暖。