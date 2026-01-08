宏泰人壽獲LEED綠建築及WELL健康建築金級認證肯定

宏泰人壽LEED&WELL金級認證。

宏泰人壽持續提升保戶服務與落實員工關懷，致力打造友善、健康的職場環境。台北總公司服務櫃檯及辦公空間搬遷計畫即以國際標準為目標，進行整體設計與建置，日前於LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）綠建築認證及WELL（Well Building Standard）健康建築認證評核中，皆榮獲金級認證，展現公司落實永續經營、提供保戶優質服務與員工關懷的具體成果。

宏泰人壽總務部陳俊吉協理表示，LEED綠建築認證與WELL健康建築認證為目前國際上具指標性的建築評估標準。LEED著重建築與環境之間的正向關係，涵蓋能源使用、水資源管理及建材選用等面向，主要目標在於降低建築碳足跡；而WELL則以「人」為核心，透過標準化指標，評估建築空間中空氣、水、光線等環境因子，對使用者健康與福祉所產生的影響。

LEED為美國綠建築協會（USGBC）所制定的綠建築標準，極具知名度與公信力。宏泰人壽此次申請的認證項目為LEED ID+C（商業室內空間）評分系統，七大評核指標包括材料與資源、室內環境品質、創新設計、區域優先、能源與大氣、用水效率，以及地點與交通運輸。其中，公司在創新設計、用水效率及地點與交通運輸等項目表現優異，成功取得金級認證。

在WELL健康建築認證方面，宏泰人壽依循美國國際WELL建築研究院（IWBI）所制定的設計準則，將「人」的健康需求具體落實於建築空間設計中。在空氣品質優化、水質檢測、營養教育、光源充足與平衡、提升員工使用設備與運動機會、熱舒適優化、隔音設計、材料限制與計畫實施、心理健康福利以及社區福利等項目上，皆符合認證標準，並同樣獲得金級肯定。

陳俊吉進一步表示，台北總公司服務櫃檯及辦公空間同時於LEED綠建築與WELL健康建築評核中獲得金級認證，對宏泰人壽長期致力於提升保戶服務及落實員工關懷的用心與努力，是非常重要的肯定。以職場環境中所設置的員工多功能分享區為例，完善的視聽設備搭配具休閒感的空間設計，提供員工平衡身心的場域，深受員工歡迎。未來，宏泰人壽將持續優化客戶服務櫃檯、職場空間與軟硬體設施，提供保戶與員工友善、舒適的環境，實現企業永續經營與打造健康職場的長期承諾。