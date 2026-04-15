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宏泰人壽疑養地爆「非常規交易」 林鴻南1千萬交保
社會中心／綜合報導
宏泰人壽驚爆出售土地，涉及非常規交易，檢調大動作約談宏泰集團主席林鴻南，以及他的妻子王婉玲等十人到案！根據了解，宏泰人壽2019年，處分新北市淡水區兩筆土地，疑似左手賣右手，雖然最後以25億賣給泰和建築經理公司，背後公司卻疑似由林鴻南實質掌控，遭金管會告發，林鴻南訊後一千萬交保。
戴著墨鏡口罩，宏泰集團主席林鴻南，遭到檢調約談，訊後一千萬交保，離開北檢時，低調快閃不願多談。記者vs.宏泰集團主席林鴻南「你有非常規交易嗎。」檢調偵辦宏泰人壽，涉及非常規交易，14日大動作約談林鴻南，以及他的妻子王婉玲等十人到案戴著帽子不停講電話，手拿名牌包，林鴻南妻子王婉玲，來到北檢複訊，過去兩人互控毀損跟竊盜，鬧上新聞版面，沒料到這回因為售地案，一同被約談，訊後林鴻南1000萬交保，妻子王婉玲30萬交保，宏泰人壽前董事長魯奐毅，800萬交保，宏泰土地部門主管李怡慧500萬交保，另外包括宏泰建設前董座張志明等人，則是30萬交保。
宏泰集團主席林鴻南 訊後依千萬交保（圖／民視新聞）
宏泰人壽過去在新北市淡水淡海段，買了不少土地，這兩塊位於崁頂輕軌站附近，用鐵皮圍起來的土地，就是這回爆出非常規交易的兩筆土地，檢調偵辦發現，2019年宏泰人壽處分這兩筆土地，以25.4億價格售出，對象則是泰和建築經理公司，背後疑似由林鴻南實質掌控，但宏泰在財報上卻涉嫌隱匿關係人交易，遭到金管會告發。宏泰集團創辦人林堉璘（1999.1.5）表示「（呼籲同業）在成品再減縮一下，能夠提供更便宜的，給這些中低收入戶的消費者。」
林鴻南妻子王婉玲 訊後三十萬交保（圖／民視新聞）
宏泰集團創辦人林堉璘，也是林鴻南的父親，堪稱是台灣地王，旗下企業包括宏盛建設、群益證券、安泰銀行等，過去知名建案像是仁愛帝寶豪宅，目前名下土地則有信義威秀，宏泰人壽發出聲明稿，強調一向秉持依法合規經營及公平待客原則，對未經證實訊息不予評論，呼籲外界避免過度解讀，宏泰人壽這回爆發疑似養地，「左手賣右手」疑雲，意外讓林鴻南夫妻倆，同步現身媒體版面。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
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