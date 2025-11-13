宏泰人壽秋季捐血活動 北中南共募集熱血近70,000c.c

宏泰人壽秋季捐血，三場共募集熱血近70,000c.c

宏泰人壽日前於北中南區共同舉辦秋季捐血活動，延續過往傳統，以「宏泰應援、熱血加倍」為活動主軸，邀請在地鄰里、員工發揮愛心，一同加入捐血助人的行列，同時亦持續落實公平待客，透過防詐宣導，提醒民眾謹慎留意詐騙，避免財物損失。

宏泰人壽「宏泰應援、熱血加倍」秋季捐血活動串聯全台員工分北、中、南區三區同時舉辦，在宏泰ｉ公益志工團齊心協力地號召下，邀請在地鄰里及員工一同共襄盛舉，發揮愛心，捐出熱血讓更多需要的人能得到幫助。台北連日下雨，活動當日幸得天公作美，難得的好天氣加上宏泰ｉ公益志工團卯足全力在活動現場宣導及推廣，北中南區共募集了募集熱血69,750c.c，發揮愛心無限。

宏泰人壽經營企劃部張志安協理表示，宏泰人壽每年固定舉辦捐血活動，不僅員工踴躍參與，在地鄰里亦大力支持，長期下來已經累積了一群固定的粉絲，主動詢問捐血活動舉辦日期等細節。活動受到肯定對於主辦單位是極大的鼓勵，因此懷抱著無限感恩的心情規劃活動細節，精心選擇捐血贈禮，現場也備妥各式精緻的點心與茶點招待；今年所贈送的卡通聯名提袋普遍獲得受贈者的好評，贈禮者用心、受贈者開心，讓捐血活動中的人際互動更添歡聲笑語，氣氛溫馨。

宏泰人壽用心籌辦捐血活動，同時也不忘推動防詐宣導，充分落實公平待客。近年來詐騙猖獗，宏泰人壽持續透過社群媒體平台、新聞發布等各式管道進行宣導，同時也把握捐血活動與民眾直接面對面的機會，傳遞防詐資訊。現場除了播放防詐影片之外，宏泰人壽也派員舉牌進行詐騙防制說明，提醒詐騙防制注意事項。

張志安說，捐血助人，對捐贈者的健康也有助益。活動過程中許多人因為身體狀況不佳或是近7日內服用感冒藥物而無法捐血，但願意來到現場的這份心意仍讓人非常感動。活動當日不克前來或是未能捐血成功者，後續也可至台灣血液基金會查詢鄰近的捐血地點，讓熱血源源不絕，幫助更多人。