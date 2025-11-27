宏泰人壽落實公平待客成功阻詐。

詐騙猖獗、無孔不入，宏泰人壽第一線客服人員具備高度防詐意識，11月中旬在警民合作下，協助高齡保戶成功阻詐，守住保戶寶貴的個人資產，以實際行動落實公平待客及高齡關懷，獲得員警極大的肯定。

宏泰人壽客戶服務中心經理許涵棣分享，有保戶臨櫃辦理保單借款，由於涉及大筆金額給付，客服專員主動關懷資金用途。保戶表示需買「藥物」服用，在不造成保戶困擾及不涉及個人隱私的前提下，客服人員進一步關懷詢問，保戶終於坦言是透過社群平台Facebook／LINE認識一名自稱醫生的女子，經由「醫生」轉介「保健專家」，經不斷推薦及鼓吹，因此陸續下單購買。

保戶表示，這位「保健專家」為取信保戶，還邀請其加入政府單位模範代表會員，保健品與入會費累計已投入逾百萬元。宏泰人壽訓練有素且具備高度防詐意識的客服人員立刻警覺保戶可能遭到詐騙，主動協助保戶撥打165反詐騙諮詢專線，並同步通知轄區員警到場協助。

這位高齡保戶已退休且無固定收入，目前個人資產僅剩這張保單，為避免保戶後續生活受到影響，客服人員動之以情並成功阻詐，主動建議保戶以部份提領與降低保額方式先行償還保單已借款金額，保戶表達感謝與信任，也獲得到場協助的員警極大的肯定。

許涵棣表示，詐騙猖獗、防不勝防，宏泰人壽特別訂定「客戶服務防制詐騙措施作業原則」，讓第一線客服人員有明確的方向及程序可依循，而客服人員每年也定期參與防制詐騙教育訓練，強化防詐意識。當服務過程中發現疑似詐騙的異常態樣時，即透過服務表單註記、觀察與引導、勸說與通報等方式，全力協助保戶避免落入詐騙陷阱。

許涵棣強調，防制詐騙需要更多的警覺及關懷，宏泰人壽落實公平待客並以保戶權益為優先，必將嚴格把關、確保保戶權益不受損。