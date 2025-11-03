宏泰人壽：台幣計價利率變動型壽險穩健無匯率風險 兼具資產累積與傳承

宏泰人壽建議，台幣計價的利率變動型終身壽險相對穩健，讓資產累積及傳承。

中美貿易戰及地緣政治的不穩定導致匯率波動，其影響亦反映在各國的貨幣政策上，讓保戶投保利率變動型終身壽險時，對於幣別的選擇更增添難度。以今年10月份的相關數據來看，在美元降息的情況下保戶選擇以美元計價的利率變動型終身壽險有上升趨勢，然而部分保戶的心態卻趨於觀望保守。對此，宏泰人壽建議，金融環境變化莫測，保戶應更審慎評估，而台幣計價的利率變動型終身壽險相對穩健，在分散風險的原則下，平衡保險配置，讓資產累積及傳承，守護所愛家人、讓愛傳遞。

宏泰人壽商品團隊長期對於保戶的觀察顯示，保戶投保利率變動型終身壽險，多半重視其保單設計兼具「資產累積」及「資產傳承」的功能，對保戶而言，不僅是人生風險的保障，更可在身後在經濟面上可以留用給家人或是下一代的依靠，因此莫不期望效益能夠極大化。然而近年來，金融環境變化快速，匯率時而波動劇烈，各國的貨幣政策亦深受影響，連帶牽動著保戶投保利率變動型終身壽險的幣別選擇。

宏泰人壽以保險的角度來看，利率變動型終身壽險有機會因增值回饋分享金的累積而使資產擴大，如有匯率風險上的考量，即可採取平衡保險配置的方式選擇幣別。宏泰人壽以本月份新推出的「宏泰人壽祿得利利率變動型終身壽險（IUB）」為例，其保費繳付年期為躉繳，假設40歲男性投保IUB，基本保險金額889,878萬元，表定保費1,010,101元，享高保費折扣後實繳保費1,000,000元。假設每年宣告利率2.73%維持不變，而增值回饋分享金給付方式為投保時及自第七保單年度起均採增額繳清保險金額，被保險人若不幸於80歲身故，身故保險金一次給付金額為2,845,837元，在無匯率風險的情況下，透過這筆金額可以妥善照顧家人，亦可作為下一代繼承時的稅源準備。

宏泰人壽表示，以外幣計價的利率變動型終身壽險最大的差異在於匯率風險，而以台幣計價的利率變動型壽險，可完全不用擔心匯率風險，對於重視資產累積與傳承的保戶來說相對穩健。不論哪一種幣別計價，保戶在投保之前都必須審慎評估自身的財務規劃及風險承擔能力，選擇真正適切的方案，發揮保險應有的功能，守護家人、讓愛傳遞。