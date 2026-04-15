宏泰人壽25億土地案涉弊 林鴻南1000萬交保

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





宏泰集團旗下宏泰人壽昨天（14日）驚傳遭檢調搜索，集團主席林鴻南因被檢舉疑似「左手賣右手」，將土地以低價賣給關係企業，涉犯《證券交易法》遭約談到案，檢察官漏夜複訊後，今天（15日）清晨諭令林鴻南以1000萬元交保，並限制出境出海及住居。

遭檢舉「左手賣右手」 北檢約談到案

宏泰人壽在2019年間以25億餘元出售位於新北的淡海段土地，但林鴻南被檢舉，疑似「左手賣右手」，將土地以偏低價格售予同集團旗下的人頭公司「泰和建築經理公司」，被金管會懷疑涉及非常規交易，經查核後向台北地檢署告發偵辦。

廣告 廣告

宏泰集團旗下涵蓋宏盛建設、群益證券、宏泰人壽及宏泰電工，最知名的建案為「仁愛帝寶」豪宅，已故創辦人林堉璘有「台灣地王」稱號，目前集團由其三子林鴻南接掌管理。事實上，這並非宏泰人壽首次爆出爭議，宏泰人壽在2021年間調漲「薰衣草醫療健康保險附約」保費，遭金管會以費率欠缺合理及公平為由糾正，處罰鍰120萬元。

林鴻南千萬交保 限制出境出海及住居

北檢昨約談包括林鴻南在內的18人到案，今晨諭令林鴻南1000萬元交保、宏泰人壽時任董事長魯奐毅800萬元交保、土地部門主管李怡慧500萬元交保，其他7人30萬元交保，均限制出境出海及住居。

另外，林鴻南妻子王婉玲、宏泰建設前董事長張志明、宏泰集團老臣高順發、老臣楊亦寛、泰和建築經理公司登記負責人黃樹榮5人各以30萬元交保，均限制出境出海及住居。



更多上報報導

宏泰人壽25億售地案涉「非常規交易」 集團主席林鴻南遭約談

宏泰人壽疑捲非常規交易案 檢調今低調搜索偵訊中

【國票金爭奪戰】旺旺、耐斯及公股「3強鼎立」大亂鬥 台鋼動向成謎牽動財政部能否達陣