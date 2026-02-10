宏泰林鴻南進軍百貨業 斥資86億拿台北101股權

備受市場矚目的台北101（台北金融大樓公司）股權標售案，今（10）日中午正式開標。中央存款保險公司公告，原本由中聯信託持有的約15.1％股權，最終由「呈達投資股份有限公司」與「宏泰人壽保險股份有限公司」聯手得標。得標價格為每股38.72元 ，僅比底價38.7元微幅高出0.02元，幾乎是以「貼著地板」的價格，豪砸約86億元順利拿下這批信義區地標的入場券。

宏泰林鴻南出手 全數吃下2.2億股

根據中央存保剛剛發布的《中聯信託投資公司持有之台北金融大樓公司股權公開標售結果公告》，本次標售案共吸引6組投資人投標。最終由宏泰集團旗下的宏泰人壽與呈達投資勝出，得標股數為222,205,095股，亦即中聯信託釋出的全數持股。

儘管市場一度看衰底價過高、且無經營主導權，但宏泰集團最終仍選擇出手，顯示其對信義區資產的長期布局野心。

溢價率僅0.05％ 精準出價「撿便宜」

值得注意的是，本次標售底價定為每股38.7元（參考去年公股買回伊藤忠持股之價格）。而宏泰集團最終以38.72元得標，溢價金額僅2分錢，溢價率低至 0.05％。

市場分析指出，本次標售吸引6組投資人參與，顯示台北101作為指標性地標仍具高度吸引力，而最終成交價緊貼底價，反映出買方在精算租金投報率後，給出了最符合長期持有效益的理性定價，並非盲目追價。

還有最後一關：3月5日定生死

不過，這筆交易尚未完全塵埃落定。中央存保公告指出，將於明（11）日正式通知台北101的現有股東（優先承購權人），現有股東必須在3月5日下午5時前回覆是否行使優先承購權。

換言之，若泛公股陣營（如財政部協調兆豐、第一金等大股東）決定「不讓宏泰進來」，他們有權以同樣的38.72元價格攔截這批股票；若現有股東放棄行使權利，或未在期限內簽約付款，宏泰集團才能正式成為台北101的新任大股東。這場「地標爭奪戰」是否會上演公股攔胡的戲碼，3月5日將是最後關鍵。