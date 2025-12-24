宏泰輪斷纜 陸反控台人走私 我斥政治操作

大陸公安機關24日發布懸賞，指控2名台灣男子簡文昇、陳順進，操控多哥籍「宏泰58號」等船隻向大陸走私冷凍食品，並徵求犯罪線索。大陸國台辦發言人彭慶恩在記者會上表示，今年2月發生的「宏泰58號」勾斷台澎海纜事件，實為簡、陳2人操控船隻從事走私犯罪，批評民進黨政府炒作大陸「灰色地帶襲擾」。陸委會回應，若有具體事證可提供合作跨境共打，公開懸賞實為跨境鎮壓的政治操作；海洋委員會海巡署對此則嚴正駁斥，指對方「假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜罪行」之實。

今年2月25日，一艘多哥籍的「宏泰58號」貨輪，行經台南外海約5浬處下錨，勾斷台澎3號海底電纜，被解讀是大陸實施灰色作戰，惡意破壞我國海纜第1案，台南地院6月判處大陸籍船長王玉亮3年徒刑。

廣告 廣告

但大陸「威海公安」微信公眾號昨發布懸賞通告，讓事件出現翻轉說法，指稱6月對劉男等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現是以簡文昇、陳順進為首的走私犯罪集團，操控「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私冷凍食品。2人也早在2014年就因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局發布網上通緝。

通告表示將依法懸賞追捕簡、陳2人，希望民眾積極提供線索，並視情節給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。彭慶恩並批評民進黨藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭兩岸同胞的共同反對、自食惡果。

陸委會強調，「宏泰58號」貨輪毀損台澎第3海纜纜線案件中，陸籍船長故意毀壞我國海纜纜線的犯罪行為、事證明確。針對陸方再次採取公開懸賞，重申中共對我方並沒有管轄權，且在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

海巡署則嚴正駁斥，表示事發當時立即派艦艇攔停登檢「宏泰58號」貨輪，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦，王姓船長犯《電信管理法》第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

海巡署強調，「宏泰58號」船長及船員計8人，全部為大陸籍，以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞海底電纜，大陸卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立，對此予以強烈譴責。

據了解，陳順進是高雄人，目前未受雇於任何漁船，近年也未有船東申請陳登船工作，記者循線找到陳登記住址，1樓現為服飾店，住戶均表示沒聽過此人，鄰居也僅知道該屋住有一對老夫妻與兒女，其餘不清楚。