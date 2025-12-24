宏泰輪船長扯斷海纜遭判刑 中國竟反控2台灣船員涉操控走私還發通緝

有中資背景的權宜輪多哥共和國籍「宏泰58」貨船，2月間涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國籍船長王玉亮二審仍遭判刑3年，其餘7名船員涉案證據不足不起訴。沒想到中國24日公布對此案的偵查進展，反控簡、陳姓2名台灣居民操縱「宏泰58號」以及長期向大陸走私凍品，並由威海市公安局發布懸賞通告。

「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，被認為是中國灰色地帶行動形式之一，當時船隻與船長以及多名船員遭扣押，中國籍船長王玉亮隨後遭羈押禁見，相關案件在8月間二審宣判，王玉亮遭判刑3年。

稱兩名台灣船員為走私慣犯並操控宏泰輪

沒想到中國山東省威海市公安局24日在微信公眾號發布懸賞通告，指該局6月在對7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣民眾簡文昇、陳順進為首的「走私犯罪團夥」，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私冷凍食品。

威海市公安局表示，現依法對簡文昇、陳順進發布懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索。凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情況給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。

國台辦24日舉行記者會時，發言人彭慶恩也指控，今年2月發生的事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。彭慶恩表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進二人為走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前公安機關已對該二人發布懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人資訊與合法權益。



中國山東省戚海市公安局對兩名宏泰輪台籍船員發布懸賞通告。(微博)

反批民進黨故意炒作灰色地帶襲擾議題

彭慶恩更批評「民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸『灰色地帶襲擾』說法，企圖挑起兩岸對立對抗」。彭慶恩還稱民進黨庇護縱容走私犯罪，並藉機進行政治操弄、破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，自食惡果。

這艘多哥共和國籍的中國權宜輪「宏泰58」，2月間在行經台南北門區外海5海里一帶下錨，並以Z字形徘徊，因而勾斷台澎3號海底電纜，當時被認為是對岸灰色作戰的海纜第1案。台南地院依《電信管理法》中的毀壞纜線罪，判處中國籍船長王玉亮3年徒刑。

判決指出，當時貨船上電子海圖有標示海纜位置，該區域是禁錨警戒區，船隻不得下錨。王玉亮雖然坦承有指示船員，但辯稱下錨位置與海纜線斷裂位置還有距離、沒有注意到，表示自己失職，但不是有意為之。

但合議庭認為，他身為船長，對行駛海域有所掌握，竟然放任船隻在未定錨的狀態徘徊、扯斷海纜，嚴重干擾我國政府與社會在民生經濟、公共資訊的運作，加上造成中華電信超過1700萬元的損失等，判處王玉亮3年徒刑，全案還可上訴。