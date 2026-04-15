宏泰集團主席婚變後遭北檢偵訊 林鴻南涉淡水售地弊案千萬元交保

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宏泰集團掌門人林鴻南涉嫌違反證交法遭約談千萬元交保。（圖／報系資料照

宏泰集團主席林鴻南等人涉嫌在2019年間，利用旗下宏泰人壽公開標售新北市淡水區淡海段土地案，以25億元低價買給關係企業「泰和建築經理公司」，涉及證交法非常規交易等罪，金管會接獲檢舉向台北地檢署告發，檢調昨（14日）兵分12路搜索宏泰人壽、林鴻南住處，並約談林鴻南及妻子王婉玲、前宏泰人壽董事長魯奐毅及時任泰和建經負責人黃樹榮等被告到案。檢察官訊後今天清晨諭知林鴻南1000萬元、魯奐毅800萬元交保，王婉玲30萬元交保，均限制出境、出海、限制住居。

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另外，宏泰集團土地中心主管李怡慧500萬元交保，宏泰建設前董事長張志明、宏泰集團老臣高順發、老臣楊亦寛、泰和建築經理公司登記負責人黃樹榮、宏泰人壽董事廖乾宏、宏泰集團財務主管王惠等人各以30萬元交保，均限制出境出海及住居。

2018年3月28日，前宏泰人壽董事長魯奐毅（左）與前美麗華集團董事長黃世杰（右）共同宣佈，美麗華集團即將進駐淡海新市鎮。（圖╱報系資料照）

宏泰人壽雖未上市櫃但為股票公開發行公司，宏泰人壽前身為宏福人壽，87年由號稱「台灣地王」的三重幫林堉璘的宏泰集團接手，並於89年更名為宏泰人壽。林鴻南為林堉璘的三子，掌管集團千億資產的房地產與金融版圖，近年因與妻子王婉玲婚變官司與家族土地糾紛備受關注。

108年5月14日宏泰人壽發布重訊令外界關注，指董事會為活化資產，決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售，8月6日宏泰以25億4504萬元將土地賣給泰和建築經理公司，估計產生利益7.9億元。金管會查核發現，宏泰人壽處分淡水土地案時，未依照公司內部《取得或處分資產處理準則》，實際未採取公開標售程序，由集團實質關係人泰和建經以低價取得土地，致宏泰人壽損失數億元，涉犯《證交法》非常規交易、特別背信等罪。

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