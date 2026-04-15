宏泰集團主席林鴻南涉購地弊案！1000萬交保境管

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宏泰集團旗下宏泰人壽2019年淡海段土地案涉嫌違反董事會通過的相關規定，昨（14）日遭台北地檢署兵分12路搜索，集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長以及土地買方等8被告與18名證人通通被約談，先前婚變大鬧的林鴻南妻子王婉玲也列被告，隨以30萬交保限制出境出海及住居；今（15）日凌晨林鴻南等人移送北檢，林鴻南以1000萬交保、限制住居、出境、出海

案件起因於宏泰人壽2019年5月14日發布重大訊息，董事會決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號土地，聲稱為活化資產並授權經營團隊委託專業公司辦理。同年8月6日，宏泰人壽以25億4504萬元將該土地賣給泰和建築經理公司。

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金管會後續查核發現，宏泰人壽處分淡水土地時未依公司內部「取得或處分資產處理準則」執行，實際未採取公開標售程序，而是由集團實質關係人泰和建經以低價取得土地，致宏泰人壽損失數億元。檢方懷疑林鴻南涉嫌主導這起關係人交易案，採「左手賣右手」方式進行利益輸送。

值得注意的是，林鴻南前妻王婉玲也被列為被告約談。兩人長期失和，2023年爆發婚變互控竊盜傷害，王婉玲曾指控林鴻南竊走價值3千萬元珠寶，林鴻南則控告王婉玲毀損公司財物。目前兩人仍在協議離婚中，王婉玲訊後被諭知30萬元交保並限制出境。

宏泰集團由「三重幫」大老林堉璘於1975年創辦，以仁愛帝寶豪宅聞名，涵蓋宏盛建設、群益證券、宏泰人壽等事業體。今年2月宏泰人壽才與同集團呈達投資以86億元標得台北101約15%股權，成為第二大民股，如今卻因非常規交易案遭搜索。

宏泰人壽發布聲明表示，對司法機關調查予以尊重並全力配合，強調整體營運及客戶服務維持正常，保戶權益未受影響。全案朝證券交易法非常規交易及特別背信等罪嫌方向偵辦。

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