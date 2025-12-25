宏泰５８號割斷台澎海纜 陸公安卻通緝２台灣人

今年2月25日，多哥籍貨輪「宏泰58號」行經台南北門外海時，因下錨勾斷我國台澎3號海底電纜，被視為中國大陸對台進行「灰色地帶」作戰的首例。當時海巡人員強勢登檢，中國大陸籍船長王玉亮隨後遭台南地方法院判處3年有期徒刑。

豈料，全案在台灣司法定讞後，陸方卻單方面翻案。山東威海市公安局近期發布懸賞通告，開出5萬至25萬人民幣的獎金，通緝簡文昇、陳順進兩名台灣人，聲稱這兩人才是幕後操控「宏泰58號」進行走私犯罪的首腦。

國台辦發言人彭慶恩說：「實為簡、陳二人在操控宏泰58號船，從事走私犯罪。民進黨當局罔顧犯罪事實，惡意炒作大陸灰色地帶襲擾，企圖挑起兩岸對立對抗，正告民進黨當局，抑或縱容走私犯罪，藉機進行操弄，破壞兩岸關係。」

國台辦批民進黨藉機炒作灰色地帶，挑起兩岸對立。（圖／TVBS）

面對陸方指控，海巡署強勢回擊，指出該船船長與船員共8人全數為中國大陸籍，且航行過程中刻意關閉AIS系統以規避檢查，破壞海纜事實明確。陸委會也嚴厲抨擊，強調中共對我方國民無管轄權，若有具體事證應提供給我方治安機關；在無證據情況下公開懸賞，根本是再一次的「跨境鎮壓」與政治操作。

民進黨立委王定宇說：「中國政府做了這樣子，作賊喊抓賊的行為，剛好證實中國政府，跟這些犯罪集團根本是同一夥。」

