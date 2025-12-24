宏泰58號勾斷台澎海纜！中國公安卻通緝台人

▲多哥共和國籍的中國權宜輪「宏泰58」今年2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，中籍船長王玉亮一審判3年。中國今竟反懸賞2名台灣民眾，稱2人為背後走私主謀。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中資背景權宜輪多哥籍貨輪「宏泰58號」今年2月在行經台南北門區外海5海里一帶下錨，以Z字形徘徊、勾斷台澎3號海底電纜，台南地院先前依《電信管理法》中的毀壞纜線罪，判處中國籍船長王玉亮3年徒刑。未料，中國山東威海市公安局今（24日）竟針對此案發出公告，反指「宏泰58號」貨輪長期向中國走私，指稱2名台灣人簡文昇、陳順進是操控該走私集團首謀，還發出通緝懸賞。

山東威海市公安局今發布通緝通告聲稱，2025年6月，在對劉某等7名「宏泰58號」船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團夥，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向中國走私凍品。

公告還稱2人曾於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局追緝，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予人民幣5萬元至25萬元（約新台幣22.4萬至112萬）的獎勵。

中國國台辦發言人彭慶恩今日也附和此案宣稱，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪，竟反批民進黨罔顧案件事實，惡意炒作「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。



彭慶恩還「正告」民進黨，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關系，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。

針對「宏泰58號」惡意毀壞海纜一案，台南地院今年6月依《電信管理法》中的毀壞纜線罪，判處中國籍船長王玉亮3年徒刑，檢方認為量刑過輕提起上訴，台南高分院8月駁回上訴，維持一審原判。

一審判決中指出，王玉亮坦承有指示船員，辯稱下錨位置與海纜線斷裂位置還有距離、沒有注意到，不是有意為之。合議庭認為，王玉亮身為船長，對行駛海域有所掌握，貨船上電子海圖也有標示海纜位置，標示禁錨警戒區，竟然放任船隻在未定錨的狀態徘徊、扯斷海纜，干擾我國政府與社會在民生經濟、公共資訊的運作，加上造成中華電信超過1700萬元的損失，判處王玉亮3年徒刑。

