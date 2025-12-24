宏泰58號勾斷台澎電纜！中籍船長被判刑 中國竟反控2台男幕後操弄走私

具中資背景的權宜輪「宏泰58號」行經台南外海禁錨區時，被控以「Z字型」徘徊方式勾斷「台澎3號」海底電纜。（海巡署提供）

針對今年2月多哥籍貨輪「宏泰58號」勾斷台澎海底電纜一案，中台爆發激烈的輿論攻防。台灣法院早前已針對此案做出判決，認定中國籍船長王玉亮蓄意破壞基礎設施；然而，中國今（24日）卻採取反制行動，聲稱整起事件實為台灣走私集團所為，並對2名台灣籍男子發布重金通緝。

這起爭議源於今年2月，具有中資背景的權宜輪「宏泰58號」行經台南外海禁錨區時，被控以「Z字型」徘徊方式勾斷「台澎3號」海底電纜。台南地院審理後指出，該船電子海圖已明確標示海纜禁錨區，船長卻仍放任船隻拖行，造成中華電信超過1,700萬元的損失。法院最終依《電信管理法》判處中國籍船長王玉亮有期徒刑3年，台灣當局更曾指控此舉為中國對台的「灰色地帶侵擾」。

中國山東省威海市公安局今發布懸賞通告。（翻攝畫面）

面對台灣司法判決與指控，中國山東省威海市公安局今發布懸賞通告，中國警方宣稱，在對7名「宏泰58號」中國籍船員進行偵查後發現，該船實際上是由2名台灣人簡文昇與陳順進幕後操控。

中方指控這2名男子長期組織走私團夥，利用該船隻向中國非法走私凍肉，並祭出5萬至25萬元人民幣（約新台幣22.4萬至112萬元）的賞金追捕這2名台籍慣犯。

與此同時，中國國台辦發言人彭慶恩也在記者會上強力反擊，宣稱「宏泰58號」事件的真相是台灣居民從事犯罪活動，而非軍事或政治目的的襲擾。他批評民進黨政府罔顧案件事實，意圖挑起兩岸對立，並正告台方不要庇護走私犯罪，否則將自食惡果，試圖轉移外界對其「灰色地帶行動」的質疑。

