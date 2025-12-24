宏泰58號拖斷台澎海纜！中國公安卻通緝台人 陸委會轟：再一次跨境鎮壓

記者盧素梅／台北報導

中國山東威海市公安局今（24）日反指「宏泰58號」貨輪長期向中國走私，指稱2名台灣人簡文昇、陳順進是操控該走私集團首謀，還發出通緝懸賞。（圖／資料照）

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58號」貨輪今年2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國籍船長王玉亮一審判3年；不過，中國山東威海市公安局今（24）日竟針對此案發出公告，反指「宏泰58號」貨輪長期向中國走私，指稱2名台灣人簡文昇、陳順進是操控該走私集團首謀，還發出通緝懸賞。對此，陸委會批評，在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

「宏泰58號」貨輪在今年2月涉嫌割斷「台澎三號」海纜，海巡署以現行犯攔停，當時海委會主委管碧玲表示，這艘船的中國籍王姓船長，曾經用假證件（護照、海員證）入境被查獲，且船名是用活動鐵板在船舷「插卡/換卡」來的，不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣。王姓船長一審也被依毀壞纜線罪判3年徒刑。

不料，中國威海市公安今日竟發布懸賞公告，稱台灣居民簡姓、陳姓男子涉嫌操控「宏泰58號」船隻走私凍品，依法對其懸賞追捕。中國國台辦今日舉辦記者會，台媒追問，但中國籍王姓船長被判刑，中方意思是台灣籍船員操縱下斷纜？中國國台辦發言人彭慶恩則一度語塞。

不過，中國威海市公安竟發布懸賞公告，稱台灣居民簡姓、陳姓男子涉嫌操控「宏泰58號」等多艘船隻，「長期向大陸走私凍品」，請依法懸賞追捕，請群眾積極提供線索，向中安提供有效線索，將視情給予5萬元到25萬元人民幣的獎勵。

對此，陸委會表示，有關多哥籍「宏泰58」貨船毀損台澎第3海纜纜線案，該船之陸籍船長故意毀壞我海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，業經我國司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。

陸委會並表示，對於國台辦於今日記者會，再次採取公開懸賞方式要求各界提供台灣民眾的犯罪線索，陸委會呼籲，中共對我方並沒有管轄權，中共公安部門如有具體事證，可以提供給我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

