宏泰58號案國台辦甩鍋稱「台人走私」 學者：刻意淡化破壞海纜的灰色地帶侵擾

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。 圖：維基百科

[Newtalk新聞] 針對中國籍拖船「宏泰58號」切斷台馬二號海纜一案，基隆地院日前派處船長及大副有期徒刑，並需賠償中華電信巨額損失。不過，國台辦則反指該案幕後幕後主使為台灣人，並定調為「長期走私行為」。對此，專家學者今（26）日接受《自由時報》專訪指出，這正是中共一貫的「模糊焦點」與「甩鍋」手法，刻意把涉及國安層級的灰色地帶侵擾包裝成一般治安事件，藉此掩蓋其長期縱容、甚至利用非法船隻從事情蒐等行動的事實。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國台辦的說法完全是在「模糊焦點」。他質疑，若真如中方宣稱是「長期走私」，那中共海警為何不在事前、或平時就進行查處，反而要等到海纜破壞案已進入司法審理、甚至判決階段後，才突然拋出「走私」論述？這不僅顯示中共過去不是「選擇性縱容」，就是刻意在事後製造煙霧彈來混淆視聽。

蘇紫雲指出，「除非中方能提出明確的查扣證據，否則這種說法根本是『此地無銀三百兩』。」他強調，中共正試圖以缺乏正當性的「長臂管轄」操作，淡化國際社會對其破壞台灣關鍵基礎設施的關注，將外界視為準軍事行動的事件，刻意降格為一般刑事案件。

他進一步分析，中共情報單位慣常使用所謂的「養線」手法，平時默許特定人士從事走私或非法活動，以此交換情報或控制管道，在時機成熟時再「收網」或利用這些人執行情蒐、破壞任務。「簡單來說，就是平常睜一隻眼閉一隻眼，等到需要時再拿過去的違法行為作為籌碼。」蘇紫雲說。

黑熊學院共同創辦人何澄輝。 圖：民進黨提供

黑熊學院首席顧問何澄輝直言，這起事件清楚暴露中共將司法互助「武器化」的本質。何澄輝指出，兩岸原本應透過司法互助合作打擊犯罪，但中共卻為了政治目的刻意阻撓，使得制度形成漏洞，進而反過來利用這些漏洞培養不法網絡，成為統戰或灰色地帶衝突的工具。

「就像那些承擔統戰任務的黑道、宮廟或詐騙集團，對中共而言，其實都是『一次性、可拋棄的代理人』。」何澄輝分析，中共對這些外圍組織採取「默許利用」的模式，當符合政治利益時就放任其行動；一旦東窗事發或情勢不利，中共便立刻與其切割，並把責任推回台灣，改稱只是台灣人從事走私或非法行為。

何澄輝進一步強調，中方在宏泰58號判決後才急忙將事件定調為走私，並拒絕協助司法調查，恰好反映出「選擇性辦案」的政治算計，而非真正為了司法正義或治安考量。

