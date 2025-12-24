「宏泰58」勾斷台澎電纜！中國反控走私犯罪 公開懸賞2名台灣人

台北市 / 武廷融 綜合報導

「宏泰58號」貨船在今年2月涉嫌以Z字形徘徊、勾斷台澎3號海底電纜，中國籍船長王玉亮判刑3年定讞。不料中國山東省威海市公安局今(24)日發布懸賞通告，稱在調查中發現台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向中國走私凍品。因此依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，凡向公安機關提供有效線索的檢舉人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。

根據了解，「宏泰58號」貨船在今年2月涉嫌以Z字形徘徊、勾斷台澎3號海底電纜，也被認為是對岸灰色作戰，而中國籍船長王玉亮判刑3年定讞。不過中國國台辦今日在記者會中稱，「宏泰58號」實為台灣籍簡文昇、陳順進2人操控並從事走私犯罪，民進黨政府罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗，「正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。」

根據中國官媒「央視新聞」報導，威海公安局發出懸賞通告，指2025年6月威海公安局對7名「宏泰58號」中國船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向中國走私凍品。通告中還稱簡文昇與陳順進曾在2014年因涉嫌走私廢物罪，被漳州海關緝私分局上網追逃。

該通告聲稱，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，並祭出懸賞金，「凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。」而該通告也貼出簡文昇、陳順進2人大頭照以及台灣身分證字號。

