「宏泰58」勾斷台澎電纜！陸反控2台船員「走私凍品」百萬追緝

大陸山東省威海市公安局今發布懸賞通告，稱台灣居民簡姓、陳姓兩男子為首的走私犯罪集團，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品，依法對兩人懸賞追捕。

山東省威海市警方今發布懸賞通告。（圖／翻攝新浪微博）

「威海公安」微信公眾號今發布懸賞通告指出，今年6月對「宏泰58號」7名大陸船員偵查過程中，發現簡男、陳男為首的走私犯罪集團，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

該通告聲稱，現依法對簡男、陳男懸賞追捕，「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予人民幣5萬元至25萬元（約22萬至111萬台幣）的獎勵。」

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今在例行記者會，回應此事表示，「民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸『灰色地帶襲擾』，企圖挑起兩岸對立對抗。」他抨擊，「正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並借機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。」

「宏泰58」於2025年2月在台灣海域拖斷連結台灣本島與澎湖的台澎第三海底電纜，造成重大通訊中斷，被台灣海巡署查獲，船長被判刑3年，但陸方反控台灣簡男、陳男操控該船走私凍品，並發布懸賞通緝。

