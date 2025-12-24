「宏泰58」勾斷台澎電纜 2台人反遭中國懸賞百萬

中國懸賞百萬通緝2台人。（示意圖／翻攝自pexels）





中國山東威海市公安局今（24）日，對兩名台灣人發布通緝令，通報以台灣男子為首，長期走私凍品入境的犯罪集團，但內容卻與台灣判決有所出入。

威海公安局公告，偵查「宏泰58號」案件時，發現以台灣人為首的長期走私集團，疑似由簡姓和陳姓男子操控多艘船舶，包括懸掛多哥籍的「宏泰58號」，長期從事凍品走私活動；其中簡男、陳男兩人，早在2014年即因涉嫌走私廢物罪，遭中國福建漳州海關緝私分局上網追逃，至今仍未到案。

山東威海市公安局發懸賞令。（圖／翻攝自山東威海市公安局）

通告指出，目前已依法對簡、陳二人懸賞追捕，要求社會大眾提供線索，凡向中國公安機關提供有效線索，或協助抓獲嫌疑人的有功人員，將視情給予人民幣5萬元至25萬元（約台幣22到111萬元台幣）不等的獎勵。

台灣、中國判決不一 國台辦避談細節

不過通告中提及的「宏泰58號」今年2月曾因涉嫌拖斷台澎第三海纜，引發外界對中國對台「灰色地帶行動」的高度關注。該台南地方法院已依電信管理法中毀壞纜線罪，判處陸籍船長王玉亮有期徒刑3年，與中國大陸方面此次公布的偵查說法存在差異。

中國國台辦發言人彭慶恩今日在例行記者會上表示，經公安機關偵查，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實際為簡、陳2人操控該船從事走私犯罪，並非外界所稱的其他情況。他也指出，相關公安機關已依法發布懸賞通告，呼籲各界提供線索。

針對台灣媒體追問，包含是否調查「宏泰58號」是否涉及海纜損毀、是否透過兩岸司法互助機制溝通，以及是否還有其他涉案人士等問題，彭慶恩僅重申前述說法，未進一步回應細節。

