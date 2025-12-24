「宏泰58」毀損台澎海纜！中國卻通緝2台灣人 陸委會：又一次跨境鎮壓

中資背景權宜輪多哥籍貨輪「宏泰58」疑似故意破壞台澎第三海纜。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 有中資背景的權宜輪多哥籍貨輪「宏泰58號」今年2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，中籍船長王玉亮一審判3年。中國如今聲稱，「宏泰58號」拖斷海纜為2名台灣人，並長期向中國從事走私犯罪，向其發布通緝令。對此，陸委會今（24）日表示，中共對我方並沒有管轄權，在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

山東威海市公安局今發布通緝通告，多哥籍「宏泰58號」貨輪等多艘船隻，長期向中國走私，在對船員的偵查過程中，發現以2名台灣人簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團夥涉嫌長期操控，發布通緝令，將視情給予5萬元至25萬元人民幣的獎勵。國台辦發言人彭慶恩則說，民進黨庇護縱容走私犯罪並借機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，自食惡果。

廣告 廣告

陸委會表示，有關多哥籍「宏泰58」貨船毀損台澎第3海纜纜線案，該船的陸籍船長故意毀壞我海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，業經我國司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。

針對國台辦記者會再次採取公開懸賞方式要求各界提供台灣民眾的犯罪線索，陸委會呼籲，中共對我方並沒有管轄權，中共公安部門如有具體事證，可以提供給我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。

陸委會說，在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

傳不滿彰化民調擬退綠選對會？ 陳茂松：我沒說！怎會有這種新聞出來

民進黨仍決定徵召陳素月選彰化縣長 邱建富：非常遺憾