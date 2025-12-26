「宏泰58」破壞海纜？大陸稱意外 陸委會反擊

今年2月，台澎3號海底電纜遭大陸漁船「宏泰58號」勾斷，被認為是灰色地帶侵擾。大陸央視找來船員駁斥，聲稱是避風停船、遭台灣海巡人員驅離時導致的意外，並反控「宏泰58號」背後有2名台灣人長期走私凍品。對此我方陸委會也強力反擊，批評大陸又在跨境鎮壓、政治操作。

大陸央視製作專題，表示今年「宏泰58號」勾斷台澎3號海底電纜的事件純屬意外，並反控「宏泰58號」背後有兩名台灣人長期操控走私。（圖／大陸央視）

今年2月25號，台澎第3號海底電纜斷裂，陸資背景的多哥籍船隻「宏泰58號」嫌疑重大，被我方解讀，是對岸的灰色地帶侵擾。但大陸最新反擊，是台灣人主導的走私船，誤觸海纜，被刻意政治操作。

宏泰58號船員：「跑了能有半個小時吧，他們台灣的海巡署呼叫我們，說我們起錨的時候，把他們的海底的電纜給剮壞了，就不讓我們走了。」

大陸央視專題報導，找來宏泰58號船員現身說法，聲稱勾斷海底電纜是意外。

宏泰58號船員：「船上發生故障了嘛，船底就是漏水了，漏水了那個船長就是把船，開到高雄的錨地了嘛，聯繫台灣那邊的工程師，他們過來修的船。風浪很大，我們跑到離將軍漁港6、7海里的地方，實在跑不動了，很危險了，船長就讓我們站錨了。」

依照這名船員的說法，當天船隻先是漏水維修，修好後又遇到強風大浪，決定停船避風。直到2月25日凌晨2點30分，遭台灣海巡署驅離時，意外勾斷海纜。

宏泰58號船員：「我們起錨的時候，他們海巡署的船就在旁邊，如果說剮了的話，他們肯定就是說，用手機或者什麽東西都會拍到的。」

除了強調是意外，大陸還反控宏泰58號背後，是2名台灣人簡文昇和陳順進，長期操控走私凍品，生意遍及台灣、釜山，與大陸東南沿海省份。

宏泰58號大陸代理人 潘海明：「（簡文昇）在台灣人脈資源比較廣一點，他就負責幫宏泰58，這些走私船找貨源，進出港的這些報關手續，然後就更改一些，辦理一些這個船隻的證書這些東西。（陳順進）他就是船到了台灣以後，就是負責維修啊、補給啊、加油啊，這些東西。」

榮成市公安局民警 王政：「（2台人）是犯罪團夥頭目，負責承接走私貨源，指揮海上運輸以及船隻靠港報關等環節。」

不僅高調通緝，大陸還砲轟賴政府政治炒作。對此陸委會批評，中共對台灣並沒有管轄權，如有具體事證可以提供給台灣，但在沒有具體事證的情形下，就公開懸賞，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。

