宏潤生技、紐因科技12/29登錄創櫃板

【記者柯安聰台北報導】宏潤生技（宏潤生技；7695；生技醫療類）及紐因科技（紐因科技；7403；數位雲端類）將於12月29日登錄創櫃板。



宏潤生技致力於生物科技與醫療保健產業，透過產學合作研發優質保健食品及美容保養品，以「銀杏果黃金蟲草」、「植物性活性多醣體」及「天然植萃酵素」三大核心技術為基礎，致力於預防醫學之發展。



宏潤生技秉持「天然、安心、純素、環保」初衷與理念，積極投入「銀杏果黃金蟲草」及多種天然植物培育蟲草的研發，並取得多項發明專利及國際金牌大獎。公司在保健食品與輔助治療領域中展現廣泛的應用價值與潛力，並與多家醫院做臨床數據，開發精準營養產品，希望讓慢性病與癌症患者有更多保健與修護選擇。



「癌症整合醫學」與「再生醫學」是全球醫學研究之重要發展方向，宏潤公司歷經十多年研發，並與花蓮慈濟醫學中心、國防醫學大學等多個單位進行產學合作，致力於「蟲草」在癌症整合醫學及骨科再生醫學等領域之創新研究與植物新藥的開發。



紐因科技公司（NeuinX）主要業務為AI電腦視覺籃球賽事分析軟體設計及相關平台開發，係以運動影像分析為核心服務之新創企業，專注自動化數據與關鍵片段擷取，目前該公司已運用AI影像分析技術，針對籃球愛好者與家長們開發了一款創新的SaaS平台：inJOY。



NeuinX提供AI運動解決方案，透過自研AI模型，讓用戶只需提供比賽影片，系統即可即時分析並抽取關鍵事件，同時自動產出整場比賽的精彩片段（highlight），且依據比賽內容自動疊加2D/3D特效，產生內容豐富的精華片段供社群分享使用。該公司提供之服務大幅簡化了以往需要依賴人工標註/編輯或高規格硬體設備才能獲取運動比賽資訊的過程，為用戶提供了一個快速、便捷的方式來捕捉和分析運動比賽的精華時刻，進而讓用戶能更享受運動的樂趣，且其核心AI模組支援靈活部署，可同時運行於雲端與地端，因應不同運動場景與場域需求。（自立電子報2025/12/24）