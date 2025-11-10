宏燁資訊 x SAP 強化雲端商機 加速邁向 IPO 里程碑

▲宏燁資訊成功導入 SAP Cloud ERP，實踐營運核心轉型上雲。左為宏燁資訊董事長王帥賢，右為宏燁資訊營運管理服務中心資深協理暨財務長楊喬智。

SAP Cloud ERP 助力專案進度及損益 100% 掌握度

【記者 沁諠／台北 報導】SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布，宏燁資訊成功導入 SAP Cloud ERP，實踐營運核心轉型上雲。宏燁資訊此舉旨在強化其雲原生領航優勢，並將更新 ERP 視為「邁向 IPO 關鍵轉型」里程碑，重新梳理營運流程、強化資料治理，並納入國際財務報導準則 IFRS 15 合規標準，以提升內控稽核制度。透過 SAP Cloud ERP 系統內建之國際標準與流程，宏燁資訊順利展現「業財一體化」價值，助力管理層 100% 即時掌握毛利，藉由營收可視化擬定精準決策，加速邁向資本市場進程。

因應市場變革，宏燁資訊自 2017 年起積極轉型，從早期企業級系統代理商，進化為新型態系統整合商，全方位整合 Solution（解決方案）、Service（服務）、System（系統）三大支柱，聚焦雲端、AI 與資安領域，利用開源技術與自主研發能力，打造差異化優勢。為加速邁向資本市場目標，宏燁資訊亟需一套功能完善、符合 IFRS 15 國際財務報導準則的 ERP，以強化數據治理與內控合規，並改善舊系統無法支援多元營運模式及收入認列的挑戰。宏燁資訊看好 SAP Cloud ERP 在專業服務產業的豐富經驗，同時雲端架構也能降低硬體能耗、呼應企業 ESG 趨勢，並深信作為企業雲端轉型推手，必須以身作則，率先實踐雲端轉型。

驅動 ERP 轉型進程，宏燁資訊董事長王帥賢指出：「高層主管組成的決策委員會全力支持，並攜手 SAP 合作夥伴英渥德專業顧問團隊，在其專業輔導下，僅 6 個月新系統準時上線。本次專案貫徹『Fit-to-Standard 貼合標準』理念，訴求重新梳理的營運流程，須遵循 SAP Cloud ERP 內建之標準，秉持系統 90% 項目不另外客製調整，促使流程再造符合 IPO 內控要求。過程中，受惠於 SAP 及英渥德顧問團隊提供最佳化實踐的分享，大幅減少宏燁資訊自行摸索上市櫃合規要求的學習成本。」

導入 SAP Cloud ERP 後，宏燁資訊在三大面向展現具體成效。首先是輔助管理層有效掌握營運數據，精準擬定決策，王帥賢回應：「現在我隨時可以上 SAP 查詢營收，即時估算每天淨利，損益透明化，讓顧問服務價值和軟體開發團隊的努力，直接在系統上真實呈現。」其次，宏燁資訊營運管理服務中心資深協理暨財務長楊喬智提到：「隨著 ERP 的導入，宏燁資訊建立起『專案完工百分比』的收入認列標準，即時彙整專案報工資料，強化專案執行期間的成本追蹤與管理，並將不同專案的收入認列統一計算標準，如今透過 SAP Cloud ERP 可追蹤每項專案的完工進度，即時損益掌握度可達 100%。最後，財務作業處理也大幅加快，宏燁資訊財務沖銷月結時間，從 7 個工作天縮短到 5 天，加上 SAP 系統自動生成合規財務報表，內容完整性較過去提升 20%，確保財務資訊正確及可追溯。」

SAP 全球副總裁暨台灣、香港與澳門總經理陳志惟表示：「隨著雲端、AI 技術飛速發展，資訊服務業提供的產品與服務樣態日趨多元複雜，企業經營更仰賴即時且透明的營運數據來維持競爭力。此次，宏燁資訊將核心系統轉型上雲，正是看重 SAP Cloud ERP 能支援多角化業務拓展、符合國際財務報導準則，並以更具優勢的總體擁有成本（TCO）提升營運績效。且當市場變動成為新常態，企業需要的核心系統，不再是『單一功能』拼湊，而是能完美整合商業應用、數據與 AI 的智慧平台，SAP Cloud ERP 具備強大整合實力，協助企業掌握營運現況，超前洞察市場脈動，實現更智慧的決策、更敏捷的執行與更永續的轉型。」

展望未來，宏燁資訊擘劃明確的營運計畫，以邁向資本市場目標加速前進，另外也將大力投資、研發自有產品方案，並積極打造「企業資訊服務 AI 工廠」，將過去累積的專業服務底蘊，轉變為可規模化、智慧化的服務模式，深化品牌在業界的影響力，引領更多台灣企業加速數位轉型，實現營運升級、共創雙贏。（照片記者沁諠翻攝）