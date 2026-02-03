宏盛首跨公辦都更今簽約 接手張菲海中天餐廳推百億案Q2登場

國家住都中心攜手宏盛建設「南京龍江公辦都更案」今簽約，宏盛共分回總銷40億元。（圖／方萬民攝）

宏盛建設（2534）取得國家住都中心主導的台北市精華地段公辦都更案「南京龍江案」，今（3）日舉行簽約典禮，宏盛將分回40戶，約總銷33億元，此為宏盛首度踏入公辦都更市場。宏盛建設董事長林新欽透露，今年將在紅樹林推出百億大案，預計最快第二季銷售。

國家住都中心花敬群董事長表示，「南京龍江案」主要為國防部土地，住得是過去為國家貢獻的醫生長輩，一共23戶，由國家住都中心安居專案團隊幫助這28位長輩進行安置，有些回老家，有些安排到林口社宅居住。未來該案將興建地上21層、地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能的社區大樓。

宏盛建設董事長林新欽表示，該案分回31%，分回戶數40戶，預計規劃25~30坪住宅，總銷約33億元，預期2年後銷售、6年後完工。

宏盛預計今年將推出淡水紅樹林百億大案，該案前身為當地知名的海中天餐廳。（圖／截自Google map）

對於目前市況，他認為，市場呈現停滯狀態，央行沒有新的鬆綁方案出來，現在又面臨缺工、土方問題。不過今年預期將會於淡水紅樹林推出百億大案。

據了解，該紅樹林百億大案前身為知名海中天餐廳，曾由藝人張菲、檢場經營，因明星光環而迅速竄紅，有餐廳、水療館、保齡球館、旅館等事業，占地約3000坪。2016年停業後，原由吉美建設預計改建為淡水第一排水岸豪宅，不過疑似因與地主合約內容未達共識，未能繼續合作。

宏盛發言人陳育德進一步解釋，前一建商的舊建照是百坪規劃，考量消費者可接受的總價區間，宏盛接手後變更為20~30坪的住宅，總戶數約600戶，分回總銷達百億，最快今年第二季推出。

另外正在銷售中的案子包括已成屋的汐止高價案「宏盛心」、淡水「海洋都心」三期，北市中山區總銷4.2億元的「宏盛淬白」則是於今年完工交屋。

對於目前宏盛土地庫存量，林新欽透露，在雙北土地庫存約有2萬坪，主要集中在淡海新市鎮及新莊副都心。

宏盛建設成立將近40年，最著名的就是仁愛路上的「宏盛帝寶」，過去多為自地自建，這是首次參加公辦都更。林新欽表示，因為創辦人林堉璘過去就強調要對社會做出貢獻，儘管公辦都更案利潤不是很高，秉持回饋社會，未來也會持續關注國家和地方住都中心的公辦都更案件來投入。

