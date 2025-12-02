宏盟集團130億美元併購IPG「秒宣布裁員」 4000人失業

美國跨國廣告傳播巨頭「宏盟集團」（Omnicom Group Inc.）。翻攝自臉書



美國跨國廣告傳播巨頭「宏盟集團」（Omnicom Group Inc.）近日才剛以高達130億美元（約新台幣4,145億元）的金額，完成對競爭對手埃培智集團（Interpublic Group，IPG）的收購案，正式躍升為全球營收規模最大的廣告公司。然而收購案剛落幕，宏盟便火速啟動大規模重整，包括裁撤超過4000個職位與關閉多家廣告品牌，引發業界震動。

根據《路透》報導，宏盟完成收購後，原本位居全球龍頭的法國陽獅集團（Publicis Groupe）退居第二，英國廣告巨頭WPP Media則落至第三，全球廣告產業重心再度回到紐約曼哈頓。

廣告 廣告

宏盟執行長瓦倫（John Wren）指出，此次裁員屬於合併後的整合計畫一環，主要涉及行政部門，但也將波及部分高階管理層。他強調，整併後的財務效益將超過先前預估的每年7.5億美元節省規模。

值得注意的是，埃培智集團在被收購前就已持續瘦身，今年上半年裁員2400人，加上去年裁員約4000人，兩年共裁撤6400個職位，使其員工總數降至約5.1萬人；宏盟集團去年也裁員3000人，目前員工規模縮減至約7.5萬人。

更多太報報導

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生