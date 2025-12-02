宏盟集團130億美元併購IPG「秒宣布裁員」 4000人失業
美國跨國廣告傳播巨頭「宏盟集團」（Omnicom Group Inc.）近日才剛以高達130億美元（約新台幣4,145億元）的金額，完成對競爭對手埃培智集團（Interpublic Group，IPG）的收購案，正式躍升為全球營收規模最大的廣告公司。然而收購案剛落幕，宏盟便火速啟動大規模重整，包括裁撤超過4000個職位與關閉多家廣告品牌，引發業界震動。
根據《路透》報導，宏盟完成收購後，原本位居全球龍頭的法國陽獅集團（Publicis Groupe）退居第二，英國廣告巨頭WPP Media則落至第三，全球廣告產業重心再度回到紐約曼哈頓。
宏盟執行長瓦倫（John Wren）指出，此次裁員屬於合併後的整合計畫一環，主要涉及行政部門，但也將波及部分高階管理層。他強調，整併後的財務效益將超過先前預估的每年7.5億美元節省規模。
值得注意的是，埃培智集團在被收購前就已持續瘦身，今年上半年裁員2400人，加上去年裁員約4000人，兩年共裁撤6400個職位，使其員工總數降至約5.1萬人；宏盟集團去年也裁員3000人，目前員工規模縮減至約7.5萬人。
更多太報報導
男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴
凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」
殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生
其他人也在看
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 11 小時前 ・ 65
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 16
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 23
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 11
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 5
安聯投信董座段嘉薇年底退休，梁潘迪麗接任！公司深根台灣36年，新董座再來引領團隊怎麼走？
安聯環球投資集團亞洲區傳出高階人事異動，安聯投信董事長段嘉薇預計在年底退休，該公司12月1日召開董事會推舉梁潘迪麗接任該職。今周刊 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
與寶佳和解？中工釋出一席董事給大華建設
隨著中工（2515）近期的股權變動引發市場討論，中工今（1）日宣布完成法人董事代表人調整， 由大華建設董事長鄭斯聰出任，董座周志明強調「我們釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定」。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 25
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13金控淨值重返5兆 創高 壽險型最亮眼 有助擴大潛在資本利得
13家上市金控第3季季報出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返5兆元大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話