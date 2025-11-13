宏碁「永續智慧教室」實踐未來教學AI 賦能新樣貌 建構沉浸式互動學習生態圈

宏碁於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」，用AI賦能呈現未來教室的嶄新風貌。這些解決方案標誌著宏碁在教育科技領域，躍升為 AI 驅動的智慧教育生態系建構者。宏碁宣告將核心願景「打破人與科技之間的藩籬」延伸至教育現場，透過整合軟硬體與服務，實踐「以學生為中心」的未來教育模式。

宏碁台灣區營運長張世欣開場致詞

宏碁台灣區營運長張世欣指出，儘管 AI 浪潮席捲教育市場，但教育現場仍面臨技術支援、系統整合、人員能力、校園安全及人力短缺等關鍵痛點。為此，宏碁致力於透過科技打造 AI 教育數位分身，讓師生及教職員都能高效利用 AI 的便利性，進行教學管理與學習。

廣告 廣告

張世欣營運長表示，據觀察這些年AI 技術正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系： AI 能提供個人化、引人入勝的內容，有效激發學生學習興趣，但應作為助力而非依賴，核心在於利用 AI 賦能，而非取代學生主動思考；而多年來宏碁透過主辦 AI 雲端應用研討會，邀請產業夥伴與教師分享教學實務，目標是有效降低教師導入門檻，讓技術與應用實務迅速接軌，使教師快速掌握 AI 工具；再者，宏碁強調的智慧管理概念更應落實在校園，AI 在校園管理上價值不容忽視，能顯著改善行政效率，大幅降低人員負擔。張世欣總結，這些進展最終意義是讓教育者能夠專注於核心教學職責，這也是宏碁推動「未來教室」概念的關鍵理念。

透過宏碁未來教室管理平台一指操作廣播系統

領先業界：以「宏碁未來教室管理平台」為核心，打造四大創新解決方案

針對永續校園與未來教室的需求，宏碁現在率先推出一系列創新整合的解決方案，其中，「宏碁未來教室管理平台」 作為統籌所有系統的智慧核心，實現了直覺化、一站式的管理新模式。

廣告 廣告

宏碁未來教室管理平台：核心整合，直覺操作

資訊化系統過多往往造成使用者的困擾。「宏碁未來教室管理平台」應運而生，如同一個「統一遙控器」，將所有系統更安全、更直覺地整合管理，實現虛擬分身概念、提供直覺化系統監控與管理、跨品牌硬體高自由度、並通過資安認證，是宏碁打造未來教室的核心所在。

宏碁智慧大屏管理系統是跨品牌、高自由度的互動教學中樞

宏碁智慧空品管理系統：首重師生健康，永續校園的基礎

宏碁認為，學習必須建立在健康的基礎上。有鑑於國人 80-90% 的時間生活於室內，且室內空污嚴重程度常高於室外五倍，健康空氣品質是校園迫切需要重視的方向。宏碁於 2019 年開始開發此系統，該方案現已在台灣 13 個縣市、超過 500 間學校、5,000 個場域成功導入，成為校園健康管理的重要基石。多年來的驗證與研發，現在「宏碁智慧空品管理系統」進步至可提供多達 10 種即時空品資訊、支援行動化設備、可連動多元品牌的新風交換機、全熱機、除溼設備等，並具備 AI 節能與 AI 排程功能，提供雲端AI 數據分析，便捷操控、輕鬆帶來教室好空氣。

宏碁智慧廣播與互動式電子班牌系統：高效資訊發布

這兩項創新系統共同協助校方及教師進行更高效的資訊發布與管理：「宏碁智慧廣播系統」支援有聲及無聲廣播功能，多元素材呈現，平面、聲音、影片，線上網站、Youtube或直播畫面，採用鎖鏈式架構支援系統排程，透過雲端平台實現多權限分類管理與統一派送更新，訊息永遠清晰不漏接；「宏碁互動式電子班牌系統」採用全彩電子紙設計，具備節能環保優勢，可實現一鍵課表更新，適用於國小至大學等多種教育場域，減少更換課表的工作並即時更新訊息，進行良好導引作用。

宏碁智慧大屏管理系統：跨品牌、高自由度的互動教學中樞

「宏碁智慧大屏管理系統」已在全台六個縣市、超過 1,500 個點裝設，此系統可跨品牌相容，提供教師極高自由度進行互動教學，透過智慧化APP 部署與監管、排程化功能與公告推播、雲端統一派送更新，管理者輕鬆即可操作，無需增加工作負擔，且平台已通過資安認證，更加安全可靠。

「AI 賦能，永續智慧教室」不僅是宏碁提供的一系列產品組合，更是一種對未來教育的堅實承諾。透過以「宏碁未來教室管理平台」為核心的軟硬體整合，搭配高效能的 AI PC 智慧終端，宏碁成功建構了一個具備健康、安全、高效與個性化學習能力的完整教育生態系。宏碁相信，這套創新的解決方案將有效減輕教師負擔、激發學生的學習潛能，並真正實踐永續、智慧、快樂的下一代學習環境，引領教育邁向嶄新的 AI 時代。

誠摯邀請參加於 11 月 13 日（四）至 11 月 16 日（日） 期間舉辦的教育科技盛會！本次展覽不僅展示模擬創新解決方案與智慧教室導覽，更推出一系列深度與應用性極高的多元課程。本次活動特別設計了涵蓋四大核心學科的實戰課程，幫助快速掌握 AI 融入教學的技巧：美術： 探索「AI 圖像與影片修術」的創作潛能。國語文： 學習如何「用 AI 打造好玩的寫作課」。電腦資訊： 輕鬆理解「水溝原來一點都不複雜」的科技原理。數學： 掌握「輔助 30 分鐘打造你的『學習遊樂場』」的教學策略。除了學科課程外，還有機會親身體驗「學習未來式！Acer Chromebook」 的最新產品應用與實際操作，由 Google for Education 認證培訓講師帶來的精彩專場分享。機會難得，歡迎所有對未來教育有熱忱的夥伴參加！請事先透過資訊月網站報名課程，以免向隅。報名網址：https://events.tca.org.tw/Events/EnrollPage?eventId=82。

以上訊息由acer提供