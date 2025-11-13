宏碁「永續智慧教室」實踐未來教學AI 賦能新樣貌 建構沉浸式互動學習生態圈
宏碁於2025年「資訊月暨臺灣教育科技展」舉辦未來教室體驗活動，正式推出多元「宏碁永續智慧教室解決方案」，用AI賦能呈現未來教室的嶄新風貌。這些解決方案標誌著宏碁在教育科技領域，躍升為 AI 驅動的智慧教育生態系建構者。宏碁宣告將核心願景「打破人與科技之間的藩籬」延伸至教育現場，透過整合軟硬體與服務，實踐「以學生為中心」的未來教育模式。
宏碁台灣區營運長張世欣指出，儘管 AI 浪潮席捲教育市場，但教育現場仍面臨技術支援、系統整合、人員能力、校園安全及人力短缺等關鍵痛點。為此，宏碁致力於透過科技打造 AI 教育數位分身，讓師生及教職員都能高效利用 AI 的便利性，進行教學管理與學習。
張世欣營運長表示，據觀察這些年AI 技術正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系： AI 能提供個人化、引人入勝的內容，有效激發學生學習興趣，但應作為助力而非依賴，核心在於利用 AI 賦能，而非取代學生主動思考；而多年來宏碁透過主辦 AI 雲端應用研討會，邀請產業夥伴與教師分享教學實務，目標是有效降低教師導入門檻，讓技術與應用實務迅速接軌，使教師快速掌握 AI 工具；再者，宏碁強調的智慧管理概念更應落實在校園，AI 在校園管理上價值不容忽視，能顯著改善行政效率，大幅降低人員負擔。張世欣總結，這些進展最終意義是讓教育者能夠專注於核心教學職責，這也是宏碁推動「未來教室」概念的關鍵理念。
領先業界：以「宏碁未來教室管理平台」為核心，打造四大創新解決方案
針對永續校園與未來教室的需求，宏碁現在率先推出一系列創新整合的解決方案，其中，「宏碁未來教室管理平台」 作為統籌所有系統的智慧核心，實現了直覺化、一站式的管理新模式。
宏碁未來教室管理平台：核心整合，直覺操作
資訊化系統過多往往造成使用者的困擾。「宏碁未來教室管理平台」應運而生，如同一個「統一遙控器」，將所有系統更安全、更直覺地整合管理，實現虛擬分身概念、提供直覺化系統監控與管理、跨品牌硬體高自由度、並通過資安認證，是宏碁打造未來教室的核心所在。
宏碁智慧空品管理系統：首重師生健康，永續校園的基礎
宏碁認為，學習必須建立在健康的基礎上。有鑑於國人 80-90% 的時間生活於室內，且室內空污嚴重程度常高於室外五倍，健康空氣品質是校園迫切需要重視的方向。宏碁於 2019 年開始開發此系統，該方案現已在台灣 13 個縣市、超過 500 間學校、5,000 個場域成功導入，成為校園健康管理的重要基石。多年來的驗證與研發，現在「宏碁智慧空品管理系統」進步至可提供多達 10 種即時空品資訊、支援行動化設備、可連動多元品牌的新風交換機、全熱機、除溼設備等，並具備 AI 節能與 AI 排程功能，提供雲端AI 數據分析，便捷操控、輕鬆帶來教室好空氣。
宏碁智慧廣播與互動式電子班牌系統：高效資訊發布
這兩項創新系統共同協助校方及教師進行更高效的資訊發布與管理：「宏碁智慧廣播系統」支援有聲及無聲廣播功能，多元素材呈現，平面、聲音、影片，線上網站、Youtube或直播畫面，採用鎖鏈式架構支援系統排程，透過雲端平台實現多權限分類管理與統一派送更新，訊息永遠清晰不漏接；「宏碁互動式電子班牌系統」採用全彩電子紙設計，具備節能環保優勢，可實現一鍵課表更新，適用於國小至大學等多種教育場域，減少更換課表的工作並即時更新訊息，進行良好導引作用。
宏碁智慧大屏管理系統：跨品牌、高自由度的互動教學中樞
「宏碁智慧大屏管理系統」已在全台六個縣市、超過 1,500 個點裝設，此系統可跨品牌相容，提供教師極高自由度進行互動教學，透過智慧化APP 部署與監管、排程化功能與公告推播、雲端統一派送更新，管理者輕鬆即可操作，無需增加工作負擔，且平台已通過資安認證，更加安全可靠。
「AI 賦能，永續智慧教室」不僅是宏碁提供的一系列產品組合，更是一種對未來教育的堅實承諾。透過以「宏碁未來教室管理平台」為核心的軟硬體整合，搭配高效能的 AI PC 智慧終端，宏碁成功建構了一個具備健康、安全、高效與個性化學習能力的完整教育生態系。宏碁相信，這套創新的解決方案將有效減輕教師負擔、激發學生的學習潛能，並真正實踐永續、智慧、快樂的下一代學習環境，引領教育邁向嶄新的 AI 時代。
誠摯邀請參加於 11 月 13 日（四）至 11 月 16 日（日） 期間舉辦的教育科技盛會！本次展覽不僅展示模擬創新解決方案與智慧教室導覽，更推出一系列深度與應用性極高的多元課程。本次活動特別設計了涵蓋四大核心學科的實戰課程，幫助快速掌握 AI 融入教學的技巧：美術： 探索「AI 圖像與影片修術」的創作潛能。國語文： 學習如何「用 AI 打造好玩的寫作課」。電腦資訊： 輕鬆理解「水溝原來一點都不複雜」的科技原理。數學： 掌握「輔助 30 分鐘打造你的『學習遊樂場』」的教學策略。除了學科課程外，還有機會親身體驗「學習未來式！Acer Chromebook」 的最新產品應用與實際操作，由 Google for Education 認證培訓講師帶來的精彩專場分享。機會難得，歡迎所有對未來教育有熱忱的夥伴參加！請事先透過資訊月網站報名課程，以免向隅。報名網址：https://events.tca.org.tw/Events/EnrollPage?eventId=82。
以上訊息由acer提供
其他人也在看
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 1 天前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」 謝金河點名受惠廠商：股價4位數
台積電先進製程獨步全球，同時帶動在地AI供應鏈廠商壯大，如半導體設備、機台以及特用化學品等產業。財信傳媒董事長謝金河於個人節目《老謝在先探》表示，他已參訪過全國AI供應鏈廠商，認為「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤。」 謝金河說道「我們經常講『台積電一個人的武林』，但是大家一定要知道，在一個人武林底下，台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。」認為台積......風傳媒 ・ 9 小時前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 10 小時前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
超越昔日大立光！股王信驊收漲停價6335元 台股歷史最高價紀錄
股王改寫歷史紀錄！信驊（5274）在9月站穩5千元後，今（13）日正式突破6千元大關，股價一路走高，盤中亮燈漲停，股價來到6,335元寫下台股新紀錄，等於買進一張就要花633.5萬元，直至終場仍強勁鎖漲停，超越昔日股王大立光（3008）所締造的6075元里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 1 天前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 20 小時前
縫紉機變印鈔機！4家傳產股Q3財報沒在開玩笑
紡織與運動應用材料產業在2025年第三季展現亮眼表現，多家公司業績同步轉強，營收、毛利與EPS表現紛紛寫下同期新高或實現虧轉盈。不僅基本面改善，亦顯示出市場對機能性、環保與高附加價值材料的需求加速擴大，從運動品牌備貨潮、高端精品訂單放量，到國防與ESG趨勢導向的材料創新，台灣供應鏈正穩健卡位全球轉型浪潮。以下為個別企業表現與未來展望整理：三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
Luxgen變Foxtron挑戰特斯拉？傳鴻海吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團的電動車合作，正進入關鍵轉折。市場傳出，裕隆決定將旗下自主品牌納智捷（Luxgen）股權轉移至雙方合資公司鴻華先進（2258），等同讓鴻海間接取得品牌主導權。目前鴻華先進股權結構為鴻海持股45.62％、裕隆43.83％。若納智捷成為鴻華先進100％子公司，雙方將透過鴻華平台完成垂直整合，從技術研發、整車製造到品牌銷售......風傳媒 ・ 1 天前
台塑四寶領軍！南亞挾玻纖布題材衝漲停 股價創15個月以來新高
塑化股南亞（1303）今（12）日挾玻纖布題材，股價一路驚驚漲，盤中強勁亮燈鎖漲停，終場仍鎖死在49.8元，成交量逾17.3萬張，另有7.8萬張排隊。另外，三寶11日公告還要賣南亞科（2408），台塑（1301）終場收在41.35元，上漲逾3%，台化（1326）和台塑化（6505）則收漲逾半根停板。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電Q3配息6元創單季新高 重訊宣布設備轉賣子公司世界先進
晶圓代工龍頭台積電11日召開董事會，通過2025年第三季財報，決議配發每股現金股利6元創單季配息新高，同時核准出售8吋機器設備予關聯企業世界先進，交易金額預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。中天新聞網 ・ 1 天前
抽中一張賺92萬！興櫃股王鴻勁27日轉上市 抽籤先備149.5萬
興櫃股王鴻勁精密（7769）113年度營收為新台幣139.92億元，今年1~9月累計營收已達209.95億元。EPS則從113年的32.95元成長至114年Q3已達53.54元，成長動能強勁。配合上市前公開承銷，對外競價拍賣13,198張，競拍底價1,196元，最高投標張數1,649張，暫定承銷價1,495元。競拍時間為11月12日至14日，11月18日開標；11月17日至19日辦理公開申購，11月21日抽籤，預計11月27日掛牌。鴻勁一掛牌上市，台股可望再添千金股新兵，以10日興櫃收盤價計算2,415元計算，抽中可望獲利92萬元，報酬率61.5%三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【華碩法說】前三季賺逾4股本！估第四季電腦、零組件與伺服器將季減
PC品牌大廠華碩（2357）今（11）日舉行第三季法說會，公布前三季合併營收達5359.81億元，稅後淨利331.53億元，每股盈餘（EPS）44.63元。共同執行長許先越、胡書賓預估，第四季PC產品、零組件與伺服器將季減，但全年業績仍會達成強勁年增目標。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
供應鏈大洗牌！輝達改採L10整機直供 「它」透露：訂單會爆、但毛利恐被壓
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導輝達（NVIDIA）2026年將推出的新一代伺服器平台VeraRubin傳出供應模式重大調整，計畫從以往銷售GPU模組，改為直接販售L10伺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
孫正義從輝達下車為了「它」？台灣新AI十大建設 vs. 美國星際之門計劃：誰是AI新十大建設新贏家？｜投資診聊室
軟銀集團出清所有輝達股票為哪樁？外界傳言是為了「籌錢」投入其他的AI建設，其中一項就是美國的「星際之門（Stargate）」計畫。無獨有偶，台灣政府也發布了「AI新十大建設」，台美雙方正式將AI升級為「國家級建設」的新戰略層級。 本周投資診聊室就來解答：台灣「AI新十大建設」與美國「星際之門」是什麼？未來AI產業鏈的重心是什麼？哪些供應鏈與概念股又將受惠？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前
鴻華傳買納智捷，看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期，合作困局待解
5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。今周刊 ・ 1 天前