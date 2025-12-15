宏碁也扛不住？陳俊聖：PC價格會反映成本

▲宏碁董事長陳俊聖坦言，記憶體報價大幅上揚，已先反映在成本端。（圖／記者許家禎攝）

PC品牌廠正面迎戰記憶體漲價潮。宏碁董事長陳俊聖15日坦言，記憶體報價大幅上揚，已先反映在成本端，終端產品售價「多少會跟著調整」，且明年第一季的PC售價將與今年第四季「不一樣」。不過他直言，真正難題落在明年第二季，因為供需緊張下各家都在提前拉貨，「讓報價變得更困難」。

陳俊聖指出，記憶體短缺存在尚未完全浮現的連鎖影響。面對波動，宏碁能做的是提升集團韌性，例如持續擴大工控事業布局，並推動旗下子公司在海外多地掛牌，以分散單一市場風險。

在供貨吃緊情況下，市場也開始出現「規格下修」以因應成本壓力。陳俊聖透露，像是16GB改8GB、32GB改16GB的配置調整，確實已經發生，主因是記憶體從今年下半年起就持續走升，產品價格勢必多少會反映成本變化。

就成本結構來看，陳俊聖分析，記憶體價格從第三季到第四季大約上漲三到五成，但記憶體占PC物料成本（BOM）的比重約8%至10%，換算對整體成本的影響約2%至3%，不像外界想像那樣失控，然而麻煩在於「怎麼報價」。他解釋，記憶體價格幾乎天天變動，但產品運到歐洲可能要兩個月、客戶實際拿到貨甚至三個月後，等於必須提前預估未來價格，難度大增。

商用市場的報價挑戰更大。陳俊聖說，商用標案合約往往一簽就是一到兩年，但記憶體價格卻在合約期間持續波動，使得維持長約價格穩定變得非常困難。

為了爭取更穩定的供應來源，陳俊聖也透露自己近期才剛拜訪美光，希望能取得更多貨源。至於後續供需是否能緩解，他仍相對保守樂觀，並提到隨著陸系記憶體廠明年加大供貨，至少在中國大陸市場可先滿足部分在地需求，進一步減輕當地業者與全球大廠「搶貨」的壓力。

